M2 is sneller dan M1, maar wat is het verschil met M1 Pro en M1 Max?

Hoewel de M2-processor van Apple de nieuwste chipset is, betekent dat niet dat dit ook meteen de snelste processor van de MacBook-maker is. Uit verschillende tests blijkt dat die chipset van het bedrijf uit Cupertino het moet afleggen tegen de M1 Pro en M1 Max. Dit zijn M1-processors die later op de markt verschenen.

Dat de M2 sneller is dan de M1, dat is een gegeven. In dit geval gaat het om een goede vergelijking, omdat het twee basismodellen zijn. Je vergelijkt dus geen Apples met peren. Uit tests van CNET blijkt dat de nieuwe chipset zo’n 22 procent sneller is dan zijn voorganger; Engadget noteerde een verschil in snelheid van 25 procent.

M2 versus M1-processors

Beide processor beschikken over acht kernen: vier voor prestaties, vier voor efficiëntie. De M2 beschikt echter over 100 Gbps aan unified memory bandwith; vijftig procent meer dan de M1 heeft. Daarnaast is de nieuwe chip gemaakt volgens het moderne 5-nanometer principe, wat eveneens een voordeel oplevert.

Maar hoe doet de M2 het in vergelijking met die krachtigere versies van de M1: de Pro en Max? Die processors zijn bedoeld voor krachtige, mobiele werkplekken voor professionals en bieden meer kernen en geheugenbandbreedte aan. De nieuwste processor van Apple is meer bedoeld voor de gewone consument.

De verschillen met de M1 Pro en Max

In vergelijking met de M2-processor is de M1 Pro-processor zo’n 31 procent krachtiger, zo blijkt uit de test van Engadget. En de M1 Max doet het natuurlijk iets beter. In vergelijking met de nieuwste Apple-chipset voor laptops (en tablets), is er een verschil van 41 procent. En dan hebben we nog de M1 Ultra, natuurlijk.

Die processor is maar liefst 160 procent krachtiger dan de M2. Maar goed, die vergelijking gaat niet helemaal op. Daar waar de nieuwste Apple-chip bedoeld is voor laptops, is de M1 Ultra echt bedoeld voor krachtige desktopcomputers. Ondertussen is het wachten op de M2 Pro en Max.

CNETEngadget