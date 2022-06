Van Touch Bar naar Touch Keyboard: bizar patent voor de MacBook

Toen Apple in 2016 de Touch Bar introduceerde waren de meningen flink verdeeld. De één genoot, de ander kon het niet uitstaan. Wat zou de situatie zijn met de introductie van een MacBook met Touch Keyboard?

Jaarlijks vragen bedrijven als Apple talloze patenten aan. Slechts een heel klein percentage ervan wordt realiteit. Hoe groot acht jij de kans dat een MacBook met een Touch Keyboard het daglicht ziet?

MacBook ruilt Touch Bar in voor Touch Keyboard?

Het maakt niet uit hoe recent een nieuw model is verschenen, men zal altijd interesse tonen in de MacBook van de toekomst. Wat dat betreft slaat het patent van vandaag wel echt de spijker op z’n kop. Op 21 juni kreeg Apple er eentje toegewezen met de naam Device having integrated interface system. Duidelijker gezegd: een MacBook met twee beeldschermen én ook nog eens een ingebouwde, draadloze, oplader voor de iPhone.

Het doel van dit tweede beeldscherm komt in het patent naar voren. Apple zou een MacBook op de markt kunnen brengen met een tweede scherm dat de afbeelding van een toetsenbord kan tonen. Een digitale variant van het toetsenbord waar je laptop nu over beschikt, dus.

De MacBook klinkt erg futuristisch, maar efficiënt zal het zeker niet zijn. Niet eens gesproken over het commentaar wat Apple te wachten staat op het moment dat deze stap genomen zou worden.

Hoe zit het met patenten?

Zorgen maken hoeven we ons overigens niet. Zoals gezegd vragen bedrijven talloze patenten per jaar aan. Ter verduidelijking: Apple kreeg in 2021 ruim 2500 patenten toegewezen in de Verenigde Staten. Het geeft een goed beeld van de interesse van het bedrijf. Zo weten we bijvoorbeeld waar het onderzoek naar doet en welke ontwikkelingen er in het hoofd van de medewerkers zitten. Bevestiging van een daadwerkelijk product is het zelden.

