HomePod mini in Nederland: is de kleine speaker zijn geld waard?

De HomePod mini is eindelijk in Nederland gearriveerd. Fanatiekelingen hebben de kleine slimme speaker natuurlijk al lang via een omweg weten te scoren, maar nu is hij ook voor €109,99 in ons eigen land te bestellen.

Is deze kleine HomePod zijn geld waard of moet jij als consument toch verder kijken? Ik leg het je in deze review uit.

HomePod mini: deze 5 dingen moet je weten

Er zijn een aantal zaken die belangrijk zijn om te weten als het op de HomePod mini aankomt. Dit zijn ze:

#1 Kleine speaker levert 360-graden geluid

De HomePod mini is qua ontwerp klein, maar qua geluidskwaliteit groots. Het akoestische ontwerp van de speakers bestaat uit een full-range driver, twee passieve stralers en een akoestische waveguide. In de praktijk komt dat neer op de volgende twee dingen.

Ten eerste heb je met de HomePod mini geen last van reverb. Doordat het geluid van de kleine speaker geproduceerd wordt in het midden, weerkaatst het niet op de ondergrond. Je hebt, ongeacht waar je de speaker neerzet, dus altijd de juiste geluidskwaliteit te pakken.

Het tweede, en wat mij betreft het grootste, voordeel is het 360-graden geluid van de mini. Mensen zitten nooit precies in het midden van een speaker en bewegen gedurende de dag veel. Daarom richt de HomePod mini zich niet op product, maar op people placement. Het houdt simpelweg in dat het geluid vanuit iedere hoek goed te horen is.

Apple zet daar hoog op in. Het bedrijf heeft op zo’n 1000 verschillende locaties opgenomen hoe het geluid precies klonk en deze vervolgens verwerkt in het algoritme. In combinatie met computational audio zorgt dit ervoor dat het geluid je echt vanuit alle hoeken bediend. Indrukwekkend voor een speaker van dit formaat.

#2 Volledig te bedienen met Siri

De HomePod mini is een slimme speaker, dus draagt ook een virtuele assistent met zich mee. In het geval van Apple is dat uiteraard Siri. Er zitten drie aanraakgevoelige knoppen op de speaker. Links om het volume zachter te zetten, in het midden om Siri te activeren of content af te spelen/te pauzeren en rechts om het volume harder te zetten. Drie knoppen die je waarschijnlijk bijna niet zal gebruiken.

De integratie met Siri is dusdanig goed dat je praktisch gezien de hele speaker met je stem kunt bedienen. Indien verbonden met een iPhone is het zelfs mogelijk om oproepen te beantwoorden, berichten te versturen of te vragen waar je overige producten zijn (Zoek Mijn).

Indien je thuis een Apple TV hebt staan is het mogelijk om de HomePod mini als afstandsbediening te gebruiken. Content pauzeren, terugspoelen en hervatten: je kunt het dankzij Siri allemaal met je stem doen.

Daarmee komen we aan bij het volgende punt.

#3 HomePod mini: centraal punt voor je Smart Home

Naast de diepe integratie met Apple-producten is de HomePod mini eigenlijk ook direct een Hub voor je Smart Home. Door middel van de Woning-app kun jij al je slimme apparaten in huis verbinden met de speaker van Apple. Via deze weg kun je Siri vragen het licht aan te zetten, de thermostaat te regelen of slimme sloten te bedienen.

De installatie is bijzonder makkelijk. Je hebt simpelweg de Woning-app van Apple nodig en daarmee dus ook een iPhone of een iPad. Goed nieuws voor consumenten met dergelijke producten in huis. Heb jij interesse in de HomePod mini, maar maak jij gebruik van Android-apparaten? Dan ga je niet heel veel aan dit model hebben.

Daarnaast is het me de afgelopen week ook opgevallen dat bepaalde “slimme” apparaten, zoals goedkopere slimme verlichting, niet ideaal werken met de Woning-app. Mijn INNR-lampen, die verbonden zijn via een Hue Bridge, zijn moeilijk of niet te verbinden. Hou daar dus rekening mee.

#4 Ondersteuning voor third-party apps

Dat wil overigens niet zeggen dat de ondersteuning alleen voor Apple-gerelateerde diensten en apparaten geldt. Naast de ondersteuning voor alle slimme apparaten is de HomePod mini een zogeheten Open API. Zolang ontwikkelaars hun applicaties ondersteuning geven kan jij ze gebruiken.

Via deze weg kun je Siri dus gewoon vragen om muziek via Spotify te spelen of berichten te versturen via WhatsApp of andere diensten.

#5 Vijf verschillende kleurenopties

Je kunt de HomePod mini op dit moment in Nederland bestellen. Uiteraard was het via een omweg al mogelijk, maar dan wel zonder de service die Apple levert. Het is dus best wel fijn dat je de slimme speaker ook direct in ons land kunt kopen.

Voor €109,99 haal je de speaker in huis en heb je de keuze uit de volgende kleuren:

Spacegrijs

Blauw

Wit

Geel

Oranje

Is de HomePod mini zijn geld waard?

De HomePod mini is wat mij betreft een goede deal. Voor €109,99 haal je een relatief krachtige speaker in huis die uitstekend werkt met al je andere Apple-apparaten. De intergratie met de Woning-app is ideaal en zorgt ervoor dat je bijna je gehele huis met de stem kan bedienen. Mits je op dit moment al volledig in Apple’s ecosysteem zit. Hoe meer dat het geval is, hoe beter de speaker voor je gaat werken.

Ik kan bijna niet anders zeggen dat de HomePod mini een heerlijke toevoeging zal zijn voor je Apple-ecosysteem en je Smart Home.

HomePod mini Apple 9 Score Pluspunten Heerlijk 360-graden geluid

Siri werkt erg goed

Verbinding met je Smart Home

Integratie met Apple-apparaten

Toegankelijke prijs Minpunten Werkt alleen goed met Apple-apparaten

