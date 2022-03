Studio Display: vreemde beslissingen staan succes niet in de weg

Tijdens het Peek Performance-evenement, inmiddels alweer twee weken geleden, liet Apple niet alleen de nieuwe Mac Studio zien. De imposante Mac kreeg er namelijk ook een nieuw beeldscherm bij: de Studio Display.

De afgelopen week heeft ook de Studio Display aardig wat indruk op me weten te maken. Het externe beeldscherm is voorzien van een indrukwekkende beeldkwaliteit, draagt imposante speakers met zich mee én biedt de doelgroep wat het nodig heeft. Al zijn er bepaalde dingen waar ik wel zo mijn vraagtekens bij zet.

Studio Display is meer dan welkom

Laten we beginnen bij het feit dat de Studio Display meer dan welkom is. Er is een bepaalde, fanatieke, groep Mac-gebruikers die al tijden vraagt naar een dergelijk product. Men wilt een 27-inch 5K iMac, maar dan zonder de iMac en een LG UltraFine 5K zonder LG. Om maar niet te spreken over de wens om geen €5499 neer te hoeven leggen voor de Pro Display XDR. Dit nieuwe product is bedoeld om een bepaalde doelgroep te bedienen en dat doet Apple eigenlijk hartstikke goed.

De Studio Display is een 27-inch monitor die 47,8 cm hoog, 62,3 cm breed en 16,8 cm diep is. Zonder standaard heeft hij een gewicht van 6,2 kilogram, maar wanneer je kiest voor een verstelbare standaard gaat dat gewicht naar 7,7 kilogram. Kies je voor het VESA-model, waarmee je het beeldscherm aan de muur bevestigd, weegt hij slechts 5,5 kilogram.

Het is mogelijk om het beeldscherm met een nanotextuur te bestellen, maar daarvoor zal je wel extra moeten betalen. Op de achterkant van de Studio Display zitten vier aansluitingen. Eén daarvan is een Thunderbolt 3-poort en de overige drie zijn USB-C-poorten. Die laatste drie leveren een maximale snelheid van 10Gbps.

Een imposante beeldkwaliteit

Het belangrijkste onderdeel van het beeldscherm is natuurlijk de beeldkwaliteit. Hoewel het tekstueel lastig uit te leggen is hoe hoog die kwaliteit is, doe ik wel een poging om je een idee te geven. De Studio Display draagt de volgende specificaties met zich mee:

27-inch 5K Retina-beeldscherm

Resolutie van 5120 x 2880 pixels

Pixeldichtheid van 218 ppi (pixels per inch)

Helderheid van 600 nits

P3 kleurweergave

True Tone-ondersteuning

Ondersteuning voor 1 miljard kleuren

In de praktijk komt dit neer op een rijkelijk 5K-beeldscherm dat zijn werk uitstekend weet te doen. Het beeld is ontzettend helder, haarscherp en de kleurweergave is bijzonder accuraat. Niet alleen het bewerken van video’s en foto’s zijn via deze weg nauwkeurig uit te voeren, maar het bekijken van content is op z’n zachts gezegd ook echt een feestje te noemen.

Twee tegenvallende punten

Er zijn echter wel twee opvallende dingen rondom de beeldkwaliteit. Gebruik je de Studio Display in een donkere omgeving zul je zien dat de kleuren er op sommige momenten, voornamelijk tijdens donkere scenes in een film, uitgewassen uitzien. Daarbij is in de hoeken van het scherm nog aardig wat licht te zien.

Het gebrek aan HDR is het tweede, en wat mij betreft ook het grootste, minpunt van het 5K-beeldscherm. De Pro Display XDR biedt o.a. Dolby Vision en HDR 10, waardoor ik stiekem wel had verwacht dat de Studio op z’n minst een vorm van HDR aan zou bieden. Dit is niet aan de orde en dat verrast met op negatieve wijze. Zeker gezien de groep gebruikers waar het product op gericht is en het prijskaartje wat ermee gepaard gaat.

Studio Display biedt heerlijke geluidskwaliteit

Een groot voordeel van de Studio Display is wat mij betreft de geluidskwaliteit. Het 5K Retina-beeldscherm is voorzien van zes verschillende Hifi-speakers met force-cancelling woofers. Dit levert een breed stereogeluid op dat dankzij de ondersteuning voor Dolby Atmos en Spatial Audio erg indrukwekkend is.

Als er iets moeilijker is dan het beschrijven van beeldkwaliteit, dan is het tekstueel uitleggen van geluidskwaliteit er zonder twijfel een. Het is iets dat je als consument echt moet ervaren. Doe dat ook zeker voordat je het beeldscherm aan gaat schaffen. Persoonlijk was ik erg onder de indruk van wat de Studio op dit gebied leverde.

Discutabele prijs én de veelbesproken webcam

De veelbesproken webcam is in een review over de Studio Display niet te negeren. Waar ik zeker kan zien dat de hardware van de webcam meer kan leveren, gaat er op het gebied van software duidelijk iets mis. Er zit ongelofelijk veel ruis in het beeld wat Apple, zoals het bedrijf beloofd heeft, binnenkort op zal lossen. Het probleem maakt de webcam niet onbruikbaar, maar het is wel slim om even geduld te hebben tot die oplossing er is.

Waar je niet op hoeft te wachten is het prijskaartje. De Studio Display is voor €1779 op de kop te tikken, maar kan door kleine beslissingen al snel duurder worden. Het meest opvallende is het feit dat de kantelbare standaard voor een kleine €460 vervangen wordt door een model dat ook in hoogte te verstellen is. Hierdoor komen de kosten uit op €2239. Je kunt overigens voor nog eens €250 ook kiezen voor een scherm met nanotextuur.

In vergelijking met het Pro Display XDR is de Studio Display echt een heel stuk toegankelijker. Al moet je er wel rekening mee houden dat het beeldscherm aanzienlijk minder kwaliteit levert. Sterker nog: wanneer je het vergelijkt met de LG UltraFine 5K, een scherm met bijna identieke specificaties, is het eigenlijk weer een duur geintje te noemen. Dat model tik je op dit moment bij Amac op de kop voor €1399.

Vreemde beslissingen, toch een succes

Ja, de Studio Display heeft te maken met een aantal opvallende zaken. Het beeldscherm heeft een webcam die het niet goed doet, beschikt niet over HDR en is vrij prijzig. Het is wat dat betreft ook zeker niet je beste optie. Al moeten we wel realistisch naar de zaak kijken en, lullig gezegd, concluderen dat hij ook helemaal niet voor jou bedoeld is.

Er is namelijk een specifieke groep gebruikers die al jaren vraagt om een dergelijk beeldscherm. Waar het ontbreken van bepaalde functionaliteiten misschien niet ideaal is, zal deze doelgroep echt heel blij zijn met een dergelijk product. De Studio Display biedt een heerlijke beeldkwaliteit, imposante geluidskwaliteit en ziet er simpelweg goed uit.

Ondanks een aantal vreemde beslissingen zal de Studio Display gewoon een succes worden.

