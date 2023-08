Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iOS 17 maakt beëindigen gesprekken iPhone weer ouderwets lastig

Als je over een maandje een telefoongesprek beëindigt op je iPhone, kan dit wat lastiger worden dan je gewend bent. Apple is namelijk flink aan het experimenteren met de knoppen in iOS 17.

Apple lijkt een beetje in de knoop te zitten met de knop waarmee je een telefoongesprek op de iPhone beëindigt. Tijdens de verschillende iOS 17-beta’s heeft het bedrijf de knop al verschillende keren verplaatst. Nu bevindt die zich weer op een andere plaats.

Apple gaat aan de slag met de knoppen in iOS 17

Tijdens de vorige ontwikkelaarsbeta van iOS 17 bevond de knop om het gesprek te beëindigen zich plotseling aan de rechterkant. Veel mensen reageerden hier negatief op. Het lijkt alsof Apple naar deze feedback heeft geluisterd, want de knop bevindt zich nu weer op een nieuwe positie. Of nou ja, eigenlijk op de oude positie, want hij is weer terug in het midden.

Toch is er wel iets veranderd vergeleken met iOS 16, dat op je huidige iPhone staat. De knop om een gesprek te beëindigen bevond zich daar nog onder alle andere knoppen die je tijdens een telefoongesprek kon gebruiken. Nu staan al die opties rondom de beëindigingsknop.

Logische veranderingen op de iPhone

Er lijkt een logische reden te zijn waarom Apple de knoppen naar de onderkant van het scherm heeft verplaatst. Dit heeft mogelijk te maken met de komst van speciale contactkaarten, een nieuwe functie in iOS 17. Met deze functie kunnen iPhone-gebruikers hun eigen kaart maken die de ander te zien krijgt wanneer ze worden gebeld. Zo zouden gesprekken nog persoonlijker moeten aanvoelen.

Voor de rest zijn er niet veel opvallende veranderingen in de nieuwe ontwikkelaarsbeta voor iOS 17. Waarschijnlijk is vooral gefocust op de prestatieverbeteringen.

Hoe alles er definitief uit zal zien, weten we in september. Naar verwachting zal Apple dan de iPhone 15 lanceren. Bij de lancering zal ook meteen de definitieve versie van iOS 17 beschikbaar zijn.