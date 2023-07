Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Oud en goedkoop of nieuw en duurder: welke AirPods zijn de beste keuze?

Inmiddels zijn de derde generatie van de AirPods en de tweede generatie van de AirPods Pro uit. Is het verstandig om voor een oudere versie van de oordopjes te gaan vanwege de prijs, of moet je juist voor het nieuwste gaan? One More Thing-redacteur Jeroen Kraak geeft je advies.

Zelf ben ik echt ontzettend in mijn nopjes met de AirPods Pro 2 die ik afgelopen najaar kocht. Wat een geluidskwaliteit en een heerlijke ruisonderdrukking! Toch kan ik begrijpen dat niet iedereen zoveel geld aan AirPods wil uitgeven. Doe je er goed aan om voor een oudere versie te gaan?



Oude of toch nieuwe AirPods?

Inmiddels zijn er drie generaties van de gewone AirPods en twee Pro-versies uit. Natuurlijk is nieuwer in dit geval altijd beter, maar dat geldt niet voor de prijs. Soms is het toch interessanter om voor een ouder model te gaan, omdat deze goedkoper is. Toch is het antwoord daarop voor iedereen verschillend, want wanneer is ouder toch echt te oud, ondanks de prijs?

Bij de AirPods is dat misschien nog wel moeilijker dan bij andere apparaten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de iPhone, iPad of MacBook, komen er niet elk jaar tig modellen op de markt. Sterker nog, soms kan het een aantal jaren duren voordat er een nieuwere versie verschijnt.

De gewone versie

Goed, de eerste generatie AirPods moet je sowieso laten schieten en die zijn daarnaast ook niet verkrijgbaar. Die zijn nu bijna zeven jaar oud en echt te gedateerd.

Bij de AirPods 2 is die vraag wat lastiger te beantwoorden. Bij de lancering in 2019 hadden ze nog een prijs van 179 euro, maar inmiddels is die bij sommige winkels gezakt naar 129,95 euro. Ze zijn een ideale optie als je de actieve ruisonderdrukking van de Pro en de ruimtelijke audio van de AirPods 3 niet nodig hebt. Ook zijn ze wat minder waterbestendig dan de laatste versie.

De AirPods 3 werden in oktober 2021 gelanceerd. Je kunt kiezen uit een Lightning-oplaadcase (209 euro) of een MagSafe versie (219 euro). Bij sommige winkels scoor je die laatste versie voor 194 euro. Toch is die prijs nog redelijk hoog in vergelijking met de Pro-versies. Die is weliswaar duurder, maar je krijgt daarbij wel één van de meest gewilde functies (ruisonderdrukking).

Zoals gezegd ondersteunt deze in tegenstelling tot de tweede generatie ruimtelijke audio. Als je dus graag films en series kijkt en wil voelen dat je er middenin inzit, dan kan dit een keuze zijn. Ook MagSafe is handig als je al een Apple Watch-oplader hebt. Daarnaast heeft deze ook een wat betere pasvorm dan diens voorganger. Maar dan opnieuw is de vraag: rechtvaardigt dit het prijsverschil?

De AirPods Pro

De eerste generatie AirPods Pro komt uit 2021 en is nog niet zo heel oud. Toch is die nog maar bij een select aantal winkels te vinden. Ook Apple zelf verkoopt ze niet meer. Voor de prijzen die nu rondgaan (rond de 239 euro), moet je ‘m lekker laten zitten.

Voor de AirPods Pro 2 zijn namelijk een aantal heel fijne aanbiedingen te vinden. In tegenstelling tot de eerste generatie AirPods Pro heeft hij de H2-chip, wat een flinke update is qua geluidskwaliteit. Daarnaast is de ruisonderdrukking echt veel beter dan de vorige versie. Het zijn de beste oordopjes op de markt.

Bij Apple ligt de prijs van de AirPods Pro 2 op de 299 euro. Een flinke zak met geld, dus. Maar in tegenstelling tot de andere versies stunten winkels nu al met de prijs, ondanks dat ze minder dan een jaar uit zijn.

Bij Amazon scoor je ze nu al voor 244 euro, wat dus een dikke 50 euro onder de adviesprijs is. Dit is dus 50 euro meer dan de AirPods 3, maar krijg je door de H2-chip en beter geluid en heb je een superieure ruisonderdrukking. als je dus 50 de mogelijkheid hebt om 50 euro meer uit te geven is dit een echte no-brainer.

Heb je minder te besteden, vind je ruisonderdrukking niet nodig en wil je gewoon oortjes die soepel met je iPhone werken? Dan zijn de AirPods 2 nog steeds een heel fijne keus.