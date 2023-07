Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Mexicaanse film van 13 minuten laat ware kracht iPhone 14 Pro zien

Om consumenten wereldwijd te overtuigen van de camerakwaliteiten van de iPhone 14 Pro heeft Apple zijn ‘Shot On iPhone’-campagne flink doorgezet. Niet alleen met indrukwekkende foto’s, maar ook met een korte Mexicaanse film.

Huracán Ramírez vs La Piñata Enchilada is een Mexicaanse film van 13 minuten. Het verhaal draait om worstelen, de beelden zijn indrukwekkend en de film is in zijn geheel geschoten met een iPhone 14 Pro.

Mexicaanse film toont de ware kracht van de iPhone 14 Pro

Naast een bijzondere naam is het project van Apple ook opmerkelijk. Huracán Ramírez vs La Piñata Enchilada richt zich op de legende van Huracán Ramírez, een oude worstelaar die zijn pensioen moet onderbreken vanwege een groot gevaar. Dit gevaar komt in de vorm van een kwaadaardige piñata die heel Mexico terroriseert.

Hoewel de film persoonlijk niet mijn voorkeur heeft qua verhaal, is het wel een interessant project. Hij is namelijk volledig geschoten met een iPhone 14 Pro. Het resultaat is behoorlijk indrukwekkend te noemen. Bekijk de beelden hieronder:

Krachtige camera met hevige nabewerking

Voor Huracán Ramírez vs La Piñata Enchilada heeft Apple samengewerkt met de regisseurs van de film. Ze hebben de 14 Pro gebruikt met zijn 48-megapixel groothoeklens en Action Mode om het project tot leven te brengen.

De combinatie zorgt niet alleen voor haarscherpe beelden, maar ook voor vloeiende bewegingen. Door gebruik te maken van de Action Mode waren de makers in staat om de beelden vast te leggen zonder schudden, onnodige bewegingen en trillingen.

Hoewel de beelden natuurlijk erg indrukwekkend zijn, moet je als consument niet verwachten dat video’s zo uit de camera van je iPhone 14 Pro rollen. Er is, net als bij iedere andere film, flink gespeeld met licht en de kleuren zijn aanzienlijk aangepast tijdens de nabewerking.

Al met al denk ik dat het project uitstekend de kracht van de iPhone 14 Pro weet weer te geven. Het is in ieder geval een geweldige manier om je product te promoten. Well done, Apple.