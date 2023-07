Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Het Mac-scherm van de toekomst heeft deze handige iPhone-functie

Apple brengt regelmatig nieuwe monitoren uit voor haar verschillende Macs. Het is dan ook niet verrassend dat het bedrijf werkt aan een nieuw model, maar deze heeft waarschijnlijk wel een bijzondere iPhone-functie.

De monitoren van Apple behoren tot het topsegment wat betreft specificaties en kleurweergave. Veel Mac-gebruikers zijn fan van de Studio Display en de Pro Display XDR. De toekomstige versies van deze schermen worden nog interessanter.



Apple werkt aan nieuw scherm met iPhone-chip

Volgens de betrouwbare Bloomberg-journalist Mark Gurman werkt Apple aan de ontwikkeling van een aantal nieuwe monitoren voor de Mac, waarvan er één een bijzondere functie zal hebben.

Eén van de monitoren voor de Mac zal namelijk voorzien worden van een iPhone-chip, waardoor het mogelijk wordt om extra functies toe te voegen. Een van deze functies is bijzonder interessant.

🤔 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2023 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

StandBy op de Mac?

Met de iPhone-chip kan de Mac-monitor namelijk worden omgetoverd tot een smart home scherm. Dit zagen we onlangs nog tijdens de presentatie van iOS 17 voor de iPhone. Apple introduceerde toen StandBy. Als je jouw telefoon even niet gebruikt, kun je deze kantelen en bijvoorbeeld foto’s of de laatste voetbaluitslagen weergeven.

Als Apple de iPhone-chip gebruikt voor het scherm, betekent dit dat het apparaat zelfstandig verschillende informatie kan weergeven zonder dat het daarvoor de rekenkracht van de computer nodig heeft. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat je het scherm hiervoor moet omdraaien, zoals bij de iPhone het geval is.

Toch zal het nog even duren voordat dit Mac-scherm beschikbaar is. Volgens Gurman wordt deze op zijn vroegst in 2024 uitgebracht. Op die manier heeft Apple nog de tijd om StandBy verder te optimaliseren.

Het is niet de eerste keer dat Apple een iPhone-chip in een scherm plaatst. De huidige 27-inch Studio Display bevat de A13-chip, die eerder werd gebruikt in de iPhone 11. De functies ervan waren echter beperkt. De chip werd gebruikt voor camera- en luidsprekerfuncties, zoals Central Stage en ruimtelijke audio.