Nieuwe iMac met M3-chip verschijnt rond deze datum

Wil je een iMac kopen? Dan kun je het beste nog even wachten. Er komt een nieuwe versie aan die ook nog eens de M3-chip krijgt.

De iMac is voor veel Apple-gebruikers de ideale desktop. Het is een krachtige computer die voor ieder wat wils heeft. Door het strakke ontwerp en de bijzondere kleuren heeft het een spetterende uitstraling en in combinatie met de goede prestaties is het met recht een bijzondere machine.

De iMac met M3 komt eraan

De laatste iMac dateert alweer uit 2021 en draait op de M1-chip. Hoog tijd voor een update, zou je zeggen. Dat gaat Apple ook doen, al lijkt het echter de M2 volledig over te slaan en komt met een versie met de M3-chip.

Het is een logische keuze voor Apple om voor de M3-chip te gaan, aangezien de M2 al wat ouder wordt. De iMac wordt de eerste Mac die op die processor gaat draaien. De M3 is bovendien de eerste Apple Silicon-chip die is gemaakt met de 3nm-techniek.

In september houdt Apple natuurlijk een evenement voor de iPhone, maar daarin zullen we de nieuwe iMac nog niet tegenkomen. In oktober houdt het bedrijf een Mac-evenement en daar zal de nieuwe iMac voor het eerst worden getoond, meldt Mark Gurman van Bloomberg in zijn Power On-nieuwsbrief.

Apple’s plannen voor de MacBook en iPad Pro

De nieuwe iMac lijkt de enige Mac met M3 die in oktober wordt getoond. Er staat ook een 13-inch MacBook Air en 13-inch MacBook Pro op de planning met M3, maar vermoedelijk zullen we die pas ergens in 2024 zien. Dat geldt ook voor de iPad Pro met M3 en een OLED-scherm.

Als je dus een nieuwe iMac wilt hebben, kun je het beste nog drie maanden wachten om er een aan te schaffen. Dan heb je in ieder geval de beschikking over de M3-chip, waardoor het apparaat aanzienlijk sneller zal zijn.

Mogelijk komt er ook nog een 32-inch iMac met M3, maar die wordt volgens Gurman pas eind 2024 verwacht. We krijgen dus alleen een 24-inch-model.