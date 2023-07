Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom jij de applicaties op je iPhone eigenlijk niet moet sluiten

Er zijn veel misverstanden als het gaat om de iPhone en iOS, het besturingssysteem. Zo zijn er mensen die direct na het gebruik, of na een bepaalde periode, applicaties sluiten om batterij te besparen. Goed bedacht, maar helaas niet correct.

Met het sluiten van applicaties op je iPhone help je de batterij namelijk niet. Sterker nog: hij houdt het minder lang vol dan wanneer je ze gewoon open laat staan. Waarom? Dat leggen we je uit!

Geen apps sluiten op je iPhone

Om de zoveel tijd applicaties sluiten op je iPhone: het is iets dat ik zelf ook tijden deed. De gedachte erachter is eigenlijk best goed. Veel iOS-gebruikers denken namelijk dat je, met het sluiten van apps, de activiteit op je iPhone verminderd. Het resultaat is een batterij die het langer volhoudt dan wanneer je dat niet doet. Of dat wordt over het algemeen gedacht.

In de praktijk zorgt het er echter voor dat je batterij juist zwaarder belast wordt. Zodra je vanuit een applicatie naar het thuisscherm van je iPhone of andere app gaat, wordt deze door het toestel als het ware gepauzeerd. Op die manier hebben “openstaande” apps weinig tot geen invloed op de accuduur van je smartphone. Dat is pas weer aan de orde op het moment dat je ze gebruikt.

Wanneer je dat doet pakt je iPhone de app weer op waar je hem hebt achtergelaten. Het opstarten ervan kost dus weinig tot geen energie. Heb je de applicatie volledig afgesloten, dan zal deze dus weer van voor af aan opgestart moeten worden en dat kost simpelweg meer energie.

Het zal even wennen zijn, maar je hoeft de apps op je iPhone dus niet meer te sluiten. Niet voor de batterij, althans.

Meer handige tips

Dit is een uitstekend voorbeeld van hoe je, met kleine aanpassingen, de batterij van je iPhone langer mee kan laten gaan. Wat dat betreft zijn er nog talloze andere manieren waarop je dit kunt doen.

Benieuwd welke handige trucjes je kunt gebruiken? Dan is het bovenstaande artikel zonder enige twijfel iets voor jou!