Drie enorm handige tips als je net een Apple Watch hebt

Apple doet zijn best om je handige functies te geven voor gebruik van de Apple Watch. Maar er zijn drie basisdingen die je leven als nieuwe eigenaar er meteen makkelijker op maken. OMT-redacteur en Watch-gebruiker Dennis Mons geeft je wat fijne tips.

Het is goed voor te stellen dat je overtuigd bent geraakt door de kunde van de Apple Watch. Ze zijn immers ook steeds beter betaalbaar. Maar het kan ook wat overweldigend zijn met alle features. Maar dankzij deze simpele trucjes haal je meteen een hoop plezier uit je nieuwe klokje, zonder dat je daar extra apps voor moet installeren.



Apple Watch met features die je onder de knie moet krijgen

Zoals gezegd kan het wat overweldigend zijn om een smartwatch te dragen. Er zijn namelijk apps te over die je helpen in je dagelijkse routine. Maar deze drie basisfuncties gaan sowieso al je dag verbeteren.

1. De zaklamp is essentieel

Natuurlijk is je iPhone uitstekend als je een beetje licht aan de horizon wilt zien. Maar je Apple Watch kan dat ook! Sleep hiervoor van onder naar boven op je horloge en je ziet het lampicoon meteen staan.

Als je hierop tikt, krijg je een volkomen wit scherm dat flink wat licht geeft. Daarnaast kun je schakelen tussen twee andere standen zoals knipperen en rood licht.

2. Je Apple Watch vindt je telefoon

Ook zo vaak op zoek naar je iPhone? Waarschijnlijk ligt die ergens tussen de bankkussens of in de koelkast (don’t ask). Met het trilicoontje op je Apple Watch kun je echter je iPhone laten trillen en heb je hem snel weer gevonden.

Mocht dat niet voldoende zijn, kun je je telefoon ook laten knipperen. En mocht dát niet voldoende zijn, dan kan je altijd nog de Zoek Mijn-functie gebruiken.

3. Zet je timers aan of uit

Een van de zaligmakende functies van een iPhone is de timer. Je kunt het gebruiken om bijvoorbeeld even te dutten of koekjes te bakken. Het is honderd procent accuraat, maar wellicht vind je het irritant om de timer uit te zetten via je telefoon.

De Apple Watch biedt wat dat betreft soelaas. Je kunt met gemak je timer snoozen, of zelfs instellen zonder dat je daarbij je iPhone nodig hebt. Overigens is dit wel een voor de hand liggende feature, aangezien je klokje trilt als een malle.

Hoe dan ook zijn dit drie handige functies die je wilt gebruiken als je net een Apple Watch hebt aangeschaft. Daarnaast ook een laatste tip: ga lekker los in de instellingen en het Control Centre, daar zijn veel leuke nieuwe functies en easter eggs te vinden.