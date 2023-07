Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

4 iPhone-apps die je volgens experts zo snel mogelijk wil verwijderen

Geeft je iPhone om de haverklap een melding dat je opslag vol zit? Het verwijderen van 4 specifieke apps zorgt ervoor dat je weer wat minder krap in je opslagruimte komt te zitten.

Naast de irritante pop-ups zit je namelijk nog met een ander probleem: er is geen opslagruimte meer beschikbaar op je iPhone voor back-ups van bijvoorbeeld WhatsApp en je kunt geen foto’s meer opslaan in iCloud.

Verwijder deze iPhone-apps voor meer opslag

Techexpert Johan Alexander zegt tegen SheFinds wat je daar aan kunt doen.

#1 iMovie

Hoewel iMovie op iPhones doorgaans wat minder vaak gebruikt wordt dan op computers, neemt het wel de nodige opslagruimte in beslag. Als je de app niet gebruikt, kun je ‘m beter verwijderen. Zo voorkom je dat je smartphone vol staat met speciale video-effecten en -transities die je toch niet gebruikt.

#2 TikTok van je iPhone

TikTok is niet alleen ontzettend verslavend (en omstreden), maar neemt ook een hoop opslagruimte in beslag. Het gaat bijvoorbeeld om grote hoeveelheden cachebestanden, tijdelijke bestanden en gedownloade content. Dit kan naar verloop van tijd flink oplopen en dus veel opslagcapaciteit van je iPhone innemen.

Als je de app niet vaak gebruikt of juist wil afkicken van TikTok, is het slim om de iPhone-app volledig te verwijderen. Wil je dit niet, dan kun je de cache, data en gedownloade content het beste verwijderen via de instellingen van de app.

#3 GarageBand

Als je geen muzikant bent, is GarageBand waarschijnlijk een app die je liever kwijt dan rijk bent. De iPhone-app is gevuld met geluiden, instrumenten en effecten die je kostbare opslagruimte wegsnoepen. Weg ermee!

#4 Keynote van je iPhone

Keynote is een handige app om presentaties mee te maken, maar zeg nu eerlijk: hoe vaak gebruik je de app op je iPhone? Als het antwoord – zoals bij ons – niet of nauwelijks is, dan is het tijd om ook deze app van je telefoon af te knikkeren. Ook hier is de regel: gebruik je een app niet? Verwijder ‘m dan.

Er is meer…

Naast dat dit niet de enige 4 apps zijn die kunnen helpen om opslagruimte vrij te maken, zijn er meer aspecten die de nodige ruimte in beslag nemen op je iPhone. Denk bijvoorbeeld aan video’s, foto’s, muziek en games.

Via je iPhone-instellingen kun je zien wat er precies de meeste ruimte inneemt. Ga naar de Instellingen, ga naar Algemeen en tik op iPhone-opslag. Wacht even en er verschijnt een handig overzicht. Zo weet je meteen welke content je het beste kunt verwijderen.