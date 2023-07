Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Amazon Prime Day 2023: de beste Philips Hue-deals die je kunt scoren

Als je op zoek bent naar slimme verlichting, kom je al vrij snel bij Philips Hue terecht. Het is te makkelijk te koppelen aan je Apple-apparaten en het werkt ook nog eens allemaal heel soepel. Tijdens Amazon Prime Day zijn de lampen flink goedkoper.

Als je jouw huis om wil toveren tot een smart home, begin je vaak als eerst met Philips Hue. Doordat je de lampen precies kunt afstellen zoals je wil, tover je jouw huis om tot een sfeervol paleis. Als je echt stappen wil maken, is Amazon Prime Day het ideale moment om te beginnen of juist je set uit te breiden. De webwinkel heeft verschillende lampen in de aanbieding.

Stralende Philips Hue-aanbiedingen tijdens Amazon Prime Day

Maar wat zijn nu echt de Philips Hue-aanbiedingen waar je op moet letten? wij zetten er een aantal voor je op een rij.

#1 Philips Hue Starterkit

Goed, je moet natuurlijk ergens beginnen als je met Philips Hue wil starten. De starterkit is dan ook het ideale beginpunt. Bij deze speciale set krijg je twee lampen, een smartbutton en de Hue Bridge.

Vooral die laatste is belangrijk omdat je daarmee alle lampen verbindt. Het is het eigenlijk het brein van de slimme verlichting. In totaal verbind je via de Bridge tot wel 50 lampen en accessoires.

Deze starterkit kost je normaal 149,99 euro. Een flinke prijs waardoor je misschien twijfelt om met slimme verlichting te beginnen. Tijdens Amazon Prime Day is de Philips Hue-set veel goedkoper. Nu betaal je maar 114,95 euro om te starten.

#2 White & Color ambiance 4-pack

Heb je de starterset al en wil je jouw set verder uitbreiden? Dan ligt het natuurlijk het meest voor de hand dat je met losse lampen begint. Tijdens Amazon Prime Day scoor je nu extra voordelig vier lampen die ontzettend veel kleuren kunnen afgeven.

Om precies te zijn, zijn dit er 16 miljoen. Je regelt het allemaal via de speciale Philips Hue-app, maar natuurlijk kun je ze ook gewoon koppelen aan je iPhone. Normaal is een 4-pack niet erg goedkoop, want je betaalt er 199,99 euro voor. Tijdens Amazon Prime Day kost het hele pack nu 139,50 euro. Dat is dus een korting van 30 procent.

Heb je slimme lampen nodig die alleen wit licht afgeven, dan ben je zelfs nog goedkoper uit. Normaal kost zo’n 4-pack 99,99 euro, maar nu heb je die voor 71,40 euro.

#3 Philips Hue Signe Tijdens Amazon Prime Day

Wil je echt de blits maken in huis met je Philips Hue verlichting, dan kun je natuurlijk ook speciale verlichting aanschaffen. Amazon heeft tijdens Prime Day echt een superdeal. Je betaalt nu veel minder voor de Signe vloerlamp. Deze heeft een adviesprijs van 299,99 euro, maar kost nu 161,99 euro.

Vind je een vloerlamp iets te groot? Ook de Signe tafellamp is in de aanbieding tijdens Amazon Prime Day. Deze heeft normaal een adviesprijs van 189,99 euro, maar nu heb je ‘m voor 97,50 euro.