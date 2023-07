Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Amazon Prime Day 2023: flinke korting op Apple Watch Series 8 en SE

Het is nog steeds Amazon Prime Day, en dat betekent dat veel producten flink goedkoper zijn bij de grootste webwinkel ter wereld, waaronder de Apple Watch.

De Apple Watch is het ideale gadget naast je iPhone. Niet alleen zie je er meldingen van je smartphone op, maar het is ook een ideale manier om te betalen of je gezondheid in de gaten te houden. De smartwatch is normaal gesproken vrij prijzig, maar tijdens Amazon Prime Day betaal je een stuk minder.

Apple Watch Series 8 en SE zijn goedkoper tijdens Amazon Prime Day

Tijdens Amazon Prime Day zijn de Apple Watch SE (tweede generatie) en de Series 8 flink goedkoper. Maar hoeveel korting krijg je nu precies?

Dit kun je verwachten van de SE

Amazon heeft twee varianten van de Apple Watch SE in de aanbieding tijdens Prime Day. De eerste is het instapmodel van 40 millimeter.

Hoewel dit het goedkoopste model is, betekent het niet dat je een slechte smartwatch krijgt. De Apple Watch SE ziet er strak uit en kan, net zoals de gewone versie, ook jouw conditie en gezondheid in de gaten houden.

Zo heeft deze smartwatch een Retina-scherm met een helderheid van 1.000 nits. Daarnaast waarschuwt hij je bij een hoge of lage hartslag en houdt hij je slaap en workouts bij. De adviesprijs van dit model is 298,75 euro, maar nu betaal je 259 euro bij Amazon tijdens Prime Day.

Er is ook een iets duurdere variant in de aanbieding. Het enige verschil is dat deze ook werkt met een eigen simkaart. Zo heb je je iPhone niet nodig voor een verbinding met het internet. Dit model kost je 305 euro in plaats van 348,75 euro.

De Apple Watch Series 8 in de aanbieding tijdens Amazon Prime Day

Maar niet alleen de SE is goedkoper, ook voor de Apple Watch Series 8 betaal je minder tijdens Amazon Prime Day. Deze smartwatch heeft net weer wat meer opties dan de SE. Zo is deze iets groter, beter bestand tegen stof en heeft hij net wat meer sensoren aan boord.

Vanzelfsprekend is dit model dan ook iets duurder. Normaal betaal je voor de Apple Watch Series 8.498,75 euro, maar nu zijn de modellen goedkoper. Vooral (Product)RED is flink in prijs gezakt. Daar betaal je nu 379,95 euro voor.