5 sublieme Apple Watch functies die je waarschijnlijk nog niet kent

De Apple Watch is natuurlijk de ideale smartwatch om te dragen tijdens het sporten of om mee te betalen. Maar je kunt er nog veel meer mee. One More Thing-redacteur Jeroen Kraak licht vijf minder voor de hand liggende, maar toch handige functies uit.

Ik kan zelf niet meer zonder mijn Apple Watch, en dat heeft een goede reden. De smartwatch is ontzettend handig. Ik kocht hem vooral om mijn gezondheid en workouts in de gaten te houden, maar je kunt er nog veel meer mee.

Vijf functies voor je Apple Watch

Apple Pay, mindfulness en het bijhouden van je slaap zijn misschien bekende functies, maar er zijn er nog genoeg die niet zo bekend zijn. Ik bespreek er nu vijf met je. Hier komen ze.

#1 Bestuur je Apple Watch zonder hem aan te raken

Wist je dat je jouw Apple Watch kunt besturen zonder het scherm aan te raken? Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is je hand bewegen. Open de Apple Watch-app op je iPhone en ga naar Toegankelijkheid > AssistiveTouch.

Bij handgebaren zie je de verschillende bewegingen die de Apple Watch kan herkennen. Daar kun je ook opdrachten toevoegen om je smartwatch met gebaren te besturen, en dat is natuurlijk hartstikke handig.

#2 Speel games

Je speelt waarschijnlijk vooral games op je iPhone als je even niets te doen hebt. Maar er zijn ook verschillende spellen beschikbaar voor de Apple Watch.

Een van de beste games voor de Apple Watch is Pocket Bandit. Dit spel kost 99 cent en maakt optimaal gebruik van de functies van het apparaat, zoals taptic feedback en de kroon.

#3 Maak betere foto’s met je iPhone

Jouw Apple Watch is het ideale gadget om foto’s te maken met je iPhone. Soms wil je een foto maken, zoals bijvoorbeeld een groepsfoto of een selfie, maar kun je je telefoon niet ver genoeg van je af houden. Jouw iPhone kan dan dienen als alternatief als je niet met een timer wilt werken.

Het is namelijk mogelijk om je Apple Watch te gebruiken als een soort afstandsbediening voor de camera van je iPhone. Open de speciale camera-app op je smartwatch. Je kunt zelfs schakelen tussen de camera aan de voor- en achterkant. Je ziet zelfs een voorbeeldweergave. Als je tevreden bent, druk je op de timer en je hebt een topfoto.

#4 Ongezien de weg vinden

Als je op vakantie gaat naar bepaalde landen, wil je niet te koop lopen met dure spullen. Maar je wilt wel moeiteloos de weg kunnen vinden. Normaal gesproken loop je dan rond met je telefoon in je hand, maar het kan veel discreter.

Als je je op een veilige plek bevindt, open dan Kaarten en selecteer je bestemming. Zet vervolgens je apparaten op stil. Als je nu rondloopt met je Apple Watch, geeft deze je de juiste richting aan door middel van trillingen.

Bij een afslag naar links geeft hij bijvoorbeeld drie korte sets van twee trillingen. Voor een afslag naar rechts trilt het apparaat tien tot twaalf keer. Als je op je bestemming aankomt, geeft hij een lange trilling. Dat is zeer handig!

#5 Gebruik ChatGPT op je Apple Watch

ChatGPT is bijna overal aanwezig, en dat geldt ook voor je Apple Watch. Je kunt gewoon spreken met je chatbot via het horloge om je pols. Helaas is er nog geen speciale app ontwikkeld door OpenAI, maar gelukkig zijn er anderen die de code hebben gebruikt om een app voor de iPhone te maken.

Een van de beste opties op dit moment is Petey. Je kunt zowel dicteren als je vraag typen. Zo heb je letterlijk altijd het gadget bij de hand om je vragen te beantwoorden.