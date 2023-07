Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 redenen waarom een refurbished Mac een prima alternatief is

Het is geen nieuws dat je de nieuwste Macs en MacBooks gewoon bij Apple kunt kopen, maar wist je ook dat het bedrijf refurbished modellen in de aanbieding heeft? Wij geven je vijf redenen waarom dat een goed alternatief voor jou kan zijn.

Een Mac of MacBook is een flinke investering. De modellen van Apple behoren niet tot de goedkoopste laptops op de markt. Toch is er een mogelijkheid om een goedkopere computer van dit merk aan te schaffen, en dat kan gewoon bij Apple.



Ga voor een refurbished MacBook

Apple verkoopt verschillende refurbished modellen, en dit kan een hele goede deal voor jou zijn. Wij geven je vijf redenen waarom.

#1 Refurbished is niet standaard tweedehands

Bij een refurbished Mac of MacBook denk je misschien meteen aan tweedehands. Natuurlijk komt de laptop niet rechtstreeks uit de fabriek, maar dat betekent niet dat het geen goed model is. Het kan zijn dat iemand hem heeft omgeruild, of dat het een demonstratiemodel uit de Apple Store was.

Als een refurbished Mac of MacBook teruggestuurd wordt naar Apple, wordt hij eerst goed gecontroleerd. Fouten worden verholpen en hetzelfde geldt voor onderdelen die niet goed zouden werken. Bovendien wordt het apparaat ook goed schoongemaakt. Het is dus echt goed gecheckt en misschien zelfs wel beter dan een computer die direct uit de fabriek komt.

#2 De prijs

Een refurbished Mac of MacBook is aanzienlijk goedkoper. Zo kun je een 13-inch M2 MacBook Air scoren met 250 euro korting, wat natuurlijk behoorlijk is.

Ben je tevreden met een iets ouder model? Dan zijn de kortingen nog hoger. Zo zit er al gauw 400 euro korting op een 24-inch iMac.

#3 De nieuwste modellen

Ook de modellen van 2023 hebben een grote korting. Zo is de 14-inch M2 MacBook Pro met 12-core CPU en 19-core GPU zelfs 460 euro goedkoper. Een prima deals dus.

Niet alleen MacBooks zijn te vinden, maar bijvoorbeeld ook nieuwe modellen van de Mac mini. Zo kun je het goedkoopste model al krijgen met 8-core CPU en 10-core GPU, met 110 euro korting op de adviesprijs.

#4 Garantie

Bij Apple krijg je een jaar garantie op jouw Mac of MacBook. Dus als een onderdeel toch niet goed werkt, vervangt Apple het gewoon voor je.

Daarnaast krijg je ook gewoon ondersteuning als je problemen hebt met installatie, software of verbindingsproblemen. Net zoals bij een nieuw model is het ook mogelijk om AppleCare aan te schaffen, waarmee je de garantie van één jaar naar drie jaar kunt verlengen.

#5 Zo goed als nieuw

De refurbished modellen worden verpakt in een nieuwe doos. Het voelt dan ook net als nieuw wanneer je jouw doos opent om je Mac of MacBook eruit te halen.

Ook zitten in deze doos alle accessoires en kabels. Mocht een oplaadkabel niet goed genoeg zijn, dan doet Apple er een nieuwe bij.