WWDC23: zo kijk je de Apple Keynote vanavond live

Het is zover: WWDC23 begint vanavond. Tijdens het ontwikkelaarscongres van Apple horen we veel over iOS en de andere besturingssystemen en krijgen we ook een aantal nieuwe producten te zien. Je kunt de keynote van vanavond live volgen.

Elk jaar organiseert Apple het WWDC (Worldwide Developers Conference). Dit is een jaarlijks ontwikkelaarscongres dat georganiseerd wordt door het bedrijf. Tijdens WWDC23 worden verschillende workshops voor app-ontwikkelaars aangeboden, maar zien we ook een aantal nieuwe producten en krijgen we de eerste beta’s van iOS 17, macOS 14 en andere besturingssystemen te zien.

Dit verwachten we van WWDC23

Ook dit jaar is dat niet anders. Misschien is dit zelfs wel een WWDC die we ons nog jaren zullen herinneren. Dat heeft alles te maken met een van de producten die Apple dit jaar gaat presenteren. Volgens de geruchten laat het bedrijf tijdens WWDC23 voor de eerste keer zijn VR/AR-set zien, die volgens bronnen de Reality Pro gaat heten. Ook verwacht men nieuwe MacBooks en misschien een Mac Pro.

Aangezien dit dus een bijzondere editie lijkt te worden van de WWDC, stellen we ons voor dat je daar live bij wilt zijn. Een ticket richting de Verenigde Staten regelen voor vandaag wordt lastig, maar gelukkig zijn er ook andere manieren om dit evenement live te volgen.

Zo kun je live naar de Apple Keynote kijken

Als eerste kun je terecht op YouTube. Apple zal daar de WWDC23 Keynote live streamen. Deze start om 19:00 uur Nederlandse tijd, dus zorg dat je op tijd klaar zit.

Natuurlijk is YouTube niet het enige medium waar je de WWDC23 Keynote kunt vinden. Apple zal deze ook live uitzenden via de Apple TV-app. Zo zie je precies wat de plannen van Tim Cook voor de komende tijd zijn.

Ook One More Thing houdt je vanavond op de hoogte van WWDC23. We schrijven een artikel dat we tijdens het evenement een aantal keer zullen updaten. Zo mis je niets van al het Apple-nieuws dat het bedrijf deze avond bekendmaakt.