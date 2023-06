Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Stoom je klaar voor WWDC 2023 met deze Apple Music-afspeellijst

WWDC 2023 gaat van start met een keynote op 5 juni en we gaan ervan uit dat er geweldige muziek wordt afgespeeld terwijl we wachten tot de show begint. Nu heeft Apple Music een playlist gedeeld met muziek die we zeker gaan horen.

De afspeellijst, genaamd WWDC 23 Power Up, heeft 25 nummers van onder andere Miley Cyrus, de Jonas Brothers en Ed Sheeran. Lekker eclectisch dus.

Apple brengt je alvast in de stemming voor WWDC

Apple Music-luisteraars kunnen zich nu alvast in de stemming brengen voor de grote dag van Apples software- en hardware-onthullingen tijdens WWDC terwijl ze wachten tot de dag daar is.

WWDC is altijd een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse Apple-kalender, maar dit jaar wordt het naar een hoger niveau getild. Na jaren (eeuwen naar ons gevoel) van geruchten verwachten we dat Apple de Reality Pro AR/VR-headset aankondigt. Het is een headset van 3.000 dollar die het volgende grote ding is of een zeldzaam hardwarefiasco voor de iPhone-maker betekent. Dat laatste zou niet de eerste keer zijn. (Pippin?)

Naast de headset gaat Apple de grootste MacBook Air tot nu toe aankondigen. De 15-inch MacBook Air is waarschijnlijk aangedreven door M2 Apple Silicon, terwijl er ook geruchten zijn dat Apple eindelijk namens de Mac Pro definitief vaarwel zegt tegen Intel.

Spannend. We gaan het zien: maar hier alvast een playlist die je blij gaat maken in de aanloop.

Nieuwe updates voor je iOS

Op het gebied van software speelt iOS 17 zeker een grote rol tijdens WWDC. Maar ook iPadOS 17, macOS 14 en tvOS 17 maken hun debuut tijdens WWDC. De update van watchOS 10 voor de Apple Watch wordt naar verwachting de grootste in jaren, met nieuwe widgets die volgens eerdere lekken op komst zijn.

Dus je klokje wordt waarschijnlijk nog slimmer.

Nog even wachten op je Apple-hardware en -updates

Net als de Reality Pro-headset zal geen van die software direct worden uitgebracht. In plaats daarvan is een release in september of oktober waarschijnlijk, samen met nieuwe Apple Watch- en iPhone-hardware.

Je kunt de openingskeynote van WWDC 2023 trouwens online bekijken op maandag 5 juni om zeven uur en wij zullen alle details hier uitgebreid behandelen. Heb je er ook zin in?