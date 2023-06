Nog een paar dagen wachten en dan barst WWDC 2023 los. Het Worldwide Developer Conference is op technologiegebied een van de grootste evenementen van het jaar. Apple gaat naast software ook gegarandeerd hardware tonen, maar wat kunnen we verwachten?

Hoewel WWDC 2023 vooral gericht is op ontwikkelaars, kan je van de techgigant uit Cupertino altijd verwachten dat het met opmerkelijk nieuws op de proppen komt. Wat denken we deze editie te zien?

Al geruime tijd gaan er hardnekkige geruchten rond dat Apple met een VR/AR-headset komt. Nu lijkt het erop dat deze zeker gepresenteerd wordt tijdens de WWDC, aldus journalist Mark Gurman van Bloomberg.

En wellicht heeft Apple ons zelfs een hint gegeven. Op social media barst het alweer los met ā€˜verborgen verwijzingenā€™ in de poster voor WWDC 23. Uiteraard zoekt men zich voor dit evenement scheel naar kleine hints die verwijzen naar de veelbesproken AR/VR-headset van Apple. Maar zijn die er ook echt te vinden?

Apple heeft voor WWDC 2023 gekozen voor prachtige kleurrijke golven. Ze doen ons direct denken aan de regenboog die bij het hoofdkantoor in Cupertino te zien is. Maar er zijn mensen die er duidelijke verwijzingen naar de AR/VR-headset in zien.

Specifically, the WWDC invite resembles what is called a pancake lens array (šŸ„žyum!), which is often used in… VR goggles. pic.twitter.com/TlVhat2cAr

— Halide (@halidecamera) March 29, 2023