Tim Cook heeft goed nieuws voor fans van Ted Lasso

Hoewel we vrede hebben met het feit dat Ted Lasso ten einde is gekomen, staan nog niet alle puntjes op de i. Althans, wat Apple CEO Tim Cook betreft sowieso niet. Hij zou een extra seizoen wel kunnen waarderen.

Ted Lasso, de komedieserie die de eerste onverwachte hit werd op Apple TV+, kreeg lovende kritieken voor zijn recente seizoensfinale – en nu wil Apple CEO Tim Cook meer.

Apple’s Tim Cook houdt van Ted Lasso

Brendan Hunt (Coach Beard), een van de makers en sterren van Ted Lasso, heeft gemeld dat Tim Cook wel heel graag een nieuw seizoen wil zien. Of Cook het zal krijgen of niet, blijft echter een open vraag.

“Tim Cook kwam op een dag op bezoek op de set. Hij pakte zijn moment in het midden van de kleedkamer en hij zei: ‘Bedankt voor al jullie harde werk, en ik hoop echt dat er een seizoen 4 komt'”, aldus Hunt. “Hij sprak heel gedrongen en grappig, met een Beard-stijl.”

Lasso is terecht een groot succes

Sinds de lancering op Apple TV+ in 2020 tijdens de COVID-19-lockdowns, trok Ted Lasso een groot publiek dankzij een charmante mix van wijsheid en ongeremd, bijna irritant optimisme. De show kwam precies op het juiste moment voor een wereld die wanhopig op zoek was naar iets – wat dan ook – met een opbeurende boodschap.

Gedurende drie seizoenen portretteerde voormalig Saturday Night Live-lid Jason Sudeikis het hoofdpersonage Ted Lasso, een vriendelijke Amerikaanse footballcoach die uit wraak wordt ingehuurd om een Britse voetbalclub te leiden. Fun fact: Sudeikis is niet onbekend met Nederland, hij speelde al in Boom Chicago in Amsterdam. En de aflevering tegen Ajax was fantastisch.

Maar hier wringt hem de schoen. Naar verluidt is de beste man wel een beetje klaar met het wonen in Engeland. Hij mist terecht zijn gezin en heeft te kennen gegeven weer vaker thuis te willen zijn. Sudeikis zit niet echt te wachten op een vierde seizoen. Wat hem betreft is het verhaal wel verteld.

Kom maar met spin-offs

Edoch; eerder hoorden we geruchten over een mogelijke vierde seizoen op Apple. Er waren ook roddels over een Ted Lasso-film of spin-off die zich zou richten op een van de andere personages uit de show.

“Ik weet niet of het terugkomt als een film”, stelt acteur Nick Mohammed, die Nate Shelly speelt in de show, onlangs tegen Esquire. “Ik heb geruchten gehoord over spin-offs… Wie weet?”

Maar de opmerkingen van Hunt aan de Times bieden tot nu toe de hoop dat iemand met enige invloed in Cupertino meer Ted Lasso wil. Go Tim!

Maar, ten eerste zal het creatieve team een welverdiende pauze nemen. En daarna zullen ze bepalen wat er vervolgens gaat gebeuren, als er al iets gebeurt.

“Alles is nu mogelijk, inclusief niets”, zei Hunt tegen de Times. “Het is zo lang volle inzet voor ons geweest dat we ons even terugtrekken en een pauze nemen, en dan komen we weer samen en gaan we even kijken wat we gaan doen.”

Geen zorgen dus. Zelfs het officiële Apple-account op Twitter heeft hoop.



