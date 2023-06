Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Is de Mac straks echt geschikt om mee te gamen?

Apple heeft tijdens de WWDC-keynote dit jaar weer een lading nieuwe functies en producten uit de doeken gedaan. Eén van de nieuwe features is een Game Mode voor het aankomende macOS 14 Sonoma. Zorgt dit ervoor dat de Mac geschikt is om mee te gamen?

Het techbedrijf uit Cupertino heeft een nieuwe toolset aangekondigd, waardoor het makkelijker wordt voor ontwikkelaars om hun games geschikt te maken voor Mac. Onder meer Death Stranding Director’s Cut, World of Warcraft: Dragonfly en de dystopische kattengame Stray worden uitgebracht voor macOS.



Is gamen op Mac nu een ding?

De Game Mode zorgt voor een boost in de prestaties van de processor en grafische kaart tijdens het spelen van games. Daarnaast zorgt de modus voor minder vertraging bij verbonden PlayStation– en Xbox-controllers op je Mac. Ook AirPods krijgen een lagere latency, waardoor ook de audio niet achterblijft.

Het mooie aan de Game Mode is dat het werkt met letterlijk elke game. Ook titels die al zijn uitgebracht of nog moeten verschijnen blijven dus niet achter. Het spelen van games zal in de toekomst vast en zeker een heel stuk soepeler verlopen op een Mac. Aan de andere kant is het niet alsof de pc’s en laptops van Apple nu totaal niet geschikt zijn voor gaming.

Aanbod games wordt steeds groter

Vooral Mac’s die Intel hebben ingeruild voor het Apple Silicon, zoals de MacBook Air met M2-soc uit 2022, kunnen prima hun mannetje staan als het gaat om gaming. Het aanbod aan beschikbare games is echter nog redelijk beperkt. Daar lijkt met de recente aankondiging van Apple gelukkig verandering in te komen.

Apple lijkt (gelukkig) steeds meer te willen inzetten op gaming en ook gameontwikkelaars blijken enthousiast om hun games uit te brengen op het platform. Zo heeft Hideo Kojima, het brein achter Death Stranding, aangekondigd dat zijn studio Kojima Productions van plan is om toekomstige titels naar Mac te brengen. De grote vraag is wie nog meer gaan volgen.