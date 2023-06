Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

4 Ted Lasso spin-offs die we op Apple TV+ willen zien

Ted Lasso is afgelopen en de kans op een vierde seizoen lijkt verkeken ondanks dat Apple ons onlangs een kleine teaser heeft gegeven over een mogelijke spinoff. Maar in alle eerlijkheid: er zijn genoeg personages die een spin-off verdienen. OMT-redacteur Dennis Mons zet zijn Apple TV+-favorieten op een rij.

Ted Lasso heeft op Apple TV+ inmiddels een fijne run gehad. Maar betekent het meteen het einde van de serie? Wat mij betreft niet, er is meer dan voldoende ruimte voor fijne spin-offs. Maar welke staan hoog op de lijst?

Ted Lasso terug op Apple TV+?

Maar hoe moet Ted Lasso nu verder? Dit zijn mijn vier ideeën.

1. Coach Beard is een icoon in Ted Lasso op Apple TV+

Als eerste op de lijst staat Beard. Dit personage geeft inzichten over voetbal die Ted zelfs niet snapt. Het mooie moment was ook toen Beard aan Ted moest vertellen: dat is Cruijffs ‘totaalvoetbal’. Beard is dan ook een schoolvoorbeeld als het gaat om omdenken; hij is David Bowies Piggy Stardust. Dat personage is een spin-off waard in Sesamstraat.

2. Baz, Paul, en Jeremy

Er bestaat dus daadwerkelijk een kroeg in Engeland net deze naam. The Crown and Anchor is een echte pub in Richmond genaamd de Prince’s Head – en het bevindt zich eigenlijk om de hoek van het huis van Ted aan de Richmond Green. Hoewel het exterieur van de Prince’s Head wordt gebruikt in Ted Lasso, zijn alle scènes die je binnen in de pub ziet, opgenomen in een studio.

Basil Primerose, Jeremy Blumenthal en Paul La Fleur zijn dus ideale figuren die fantastisch zijn om te volgen. Ze lijken niet snugger, maar zijn wijzer dan men denkt. Goede vrienden met veel liefde voor Richmond, ook al hebben ze moeilijkheden met Ted en Rebecca.

Maar in alle eerlijkheid, ik wil gewoon mijn nieuwe tv laten zien aan deze dudes. En dan verdomd lang hangen met bier en Cheetos.

3. Rebecca is een diva pur sang

Er één duidelijke powervrouw in Ted Lasso en dit is Rebecca. Ze wordt gespeeld door Hannah Waddingham. Ze won terecht een Emmy want potverpillekes, wat een fantastische actrice én mooie vrouw.

Ze speelt in de serie een personage waar ik stil van word. Geef mij een seizoen Rebacca, en ik hang aan haar voeten.

Ze stond terecht op Broadway, en steelt ook de show in Ted Lasso. Haar perikelen willen we dan ook zien in een spin-off. Hoe gaat het met die Nederlandse liefde? En is ze echt van Rupert af? Kick his ass.

4. Roy fucking Kent in Ted Lasso

Een grappig toeval is dat acteur Brett Goldstein nogal… Roy Kent is. Hij geeft zelf toe dat dit personage niet vergezocht is. Ook hij vloekt en tiert, maar heeft altijd een warm hart naar zijn spelers in de serie. Dus waarom zou hij niet ineens Wrexham gaan coachen? Dit is een cross-over die ik wil.

Maar met beide benen op aarde: alle Ted Lasso-personages verdienen een spin-off, toch? Letterlijk: alle. Football is life.