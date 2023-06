Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Zo switch je naar de iOS 17-bèta op je iPhone en dit zijn de voordelen

Het is weer zover: Apple heeft de nieuwste versie van zijn besturingssysteem getoond tijdens de WWDC-keynote. Dat betekent dat het mogelijk is om de iOS 17-bèta op je iPhone te installeren. Hoe doe je dat? We leggen het je maar al te graag uit.

Vooralsnog is er enkel een bèta voor ontwikkelaars beschikbaar. De publieke bèta volgt op een later moment, namelijk ergens in juli. Vergeet niet dat de ontwikkelaarsbèta nog vol bugs kan zitten. De bèta is immers bedoeld om feedback te krijgen van testers. Hierdoor kan Apple voor de openbare release voor de iPhone zoveel mogelijk foutjes wegpoetsen.

Waarom zou je de iOS 17-bèta wel willen gebruiken?

Door de iOS 17-bèta te installeren op je iPhone, kun je vroegtijdig aan de slag met de verbluffende nieuwe functies die Apple heeft aangekondigd. De features, zoals de nieuwe Journal en StandBy verschijnen echter pas later dit jaar.

Over het algemeen brengt Apple de nieuwe versie van zijn besturingssysteem namelijk gelijktijdig uit met de release van de nieuwe iPhone-modellen. Traditiegetrouw is dit in (of rond) september. Als je niet kunt wachten op al het moois dat Apple voor je in het verschiet heeft, dan is het een mooie kans om de bèta te installeren.

Zo installeer je de bèta op je iPhone

Om de bèta van iOS 17 op je iPhone te installeren, heb je een geschikt toestel nodig. Op deze iPhone-modellen is de nieuwe versie niet beschikbaar. Tegenwoordig is het niet meer nodig om een bètaprofiel te hebben, maar je moet wel even langs deze website gaan en op Download klikken. Volg vervolgens de stappen die in beeld verschijnen.

Om de iOS 17-bèta te installeren op je iPhone ga je naar Instellingen en vervolgens naar Algemeen. Open Software-update, tik op Bèta-updates en schakel de iOS 17 Developer Beta in. Tik op vorige en kies vervolgens Download en installeer.

Na een ogenblik zal de iOS 17-bèta geïnstalleerd worden en kun je aan de slag met de nieuwste functies op je iPhone! Ben je toch niet te spreken over de stabiliteit van de bèta? Je kunt eenvoudig weer terug switchen naar de stabielere publieke versie van iOS 16.