One More Deal: Sonsos Beam kopen? Dit is het juiste moment

Jouw vrienden van One More Thing zoeken regelmatig naar de beste aanbiedingen voor je op het internet. Vandaag de Sonos Beam (Gen 2), die nu wel heel voordelig is bij Mediamarkt.

Veel fabrikanten maken soundbars, maar het populairste merk is misschien wel Sonos. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met de kwaliteit van de producten. Een van de meest verkochte modellen is de Sonos Beam. Deze scoor je nu veel voordeliger bij Mediamarkt.

De Sonos Beam (Gen 2) in de aanbieding

De Sonos Beam (Gen 2) is al sinds 2021 op de markt en nog steeds populair. Dat heeft een reden: de kwaliteit die het apparaat biedt is nog altijd fantastisch. Daarnaast is vooral het gebruiksgemak heel fijn. Als je eenmaal een product van Sonos hebt, koppel je heel makkelijk andere producten, voor de ultieme geluidservaring. Bovendien is het apparaat dat voordeliger is bij Mediamarkt ook goed te bedienen met je iPhone.

De Sonos Beam is dan ook een ideaal startpunt. Het model is niet zo duur als de Arc en brengt prima geluid in je huiskamer. Bij de hedendaagse televisies is een soundbar geen overbodig luxe. Tv’s moeten steeds platter en daarom is er nauwelijks ruimte voor écht goede speakers. De Beam, die je bij Mediamarkt koopt, neemt deze taak prima op zich.

In 2021 nam collega Mark de Sonos Beam meteen onder de loep voor een review. Hij was enthousiast over de soundbar en bood alvast zijn excuses aan bij zijn buurvrouw. Volgens hem heeft het apparaat veel te bieden en is het de perfecte soundbar voor zowel het afspelen van muziek als audio van films en series.

Zo veel betaal je bij Mediamarkt

Toch is er wel altijd een klein nadeel bij Sonos: de prijs. Voor kwaliteit betaal je en dat is bij dit merk niet anders. De producten zijn dan ook vaak wat duurder. Je doet er dan ook goed aan om op een aanbieding te wachten. Vandaag is er dus een heel interessante bij Mediamarkt.

De winkel geeft 20 procent korting op de Sonos Beam (Gen 2). Normaal kost de soundbar 549 euro. Nu heb je ‘m bij Mediamarkt voor 439 euro.