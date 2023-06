Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Philips Hue kondigt nieuwe lampen en functies aan: dit kun je verwachten

Slimme verlichting is vaak de eerste stap om van je huis een smart home te maken. Philips Hue heeft daarvoor de ideale lampen, omdat je ze makkelijk combineert met de Woning-app op je iPhone. Nu komt er nog meer nieuws van de Nederlandse maker.

Philips Hue zit niet stil. Het bedrijf maakt flink wat slimme lampen en daar komt nu nog meer keuze bij. Het bedrijf lanceert drie nieuwe modellen en ook nog eens twee nieuwe functies in de speciale app.

De nieuwe lampen van Philips Hue

Philips Hue heeft drie nieuwe lampen aangekondigd. Wij nemen ze met je door zodat je helemaal niets hoeft te missen.

#1 Philips Hue kogellamp

De Philips Hue kogellamp zit natuurlijk al een tijdje in het assortiment. Nu zijn ze echter ook verkrijgbaar in White and Color Ambiance-variant. Hiermee verlicht je het kleinste hoekje van het huis van warm- tot koelwit licht. Ook heb je de keuze uit 16 miljoen kleuren.

De lamp heeft een grootte van een golfbal en past qua vorm zelfs in de kleinste armaturen van het huis. Het is dus de ideale toevoeging aan je inrichting.

Dit zijn de prijzen:

1-pack White Ambiance: 34,99 euro

2-pack White Ambiance: 59,99 euro

1-pack White and Color Ambiance: 64,99 euro

2-pack White and Color Ambiance: 109,99 euro

#2 Aurelle plafondlamp

De Aurelle plafondlamp is nu verkrijgbaar in een zware afwerking in verschillende modellen. Je kunt kiezen uit rond, rechthoekig en vierkant.

Het zwevende ontwerp creëert een gevoel van ruimte en vult de kamer met tinten van warm- tot koelwit licht. Zo heb je dus nog meer mogelijkheden.

Dit zijn de prijzen:

600 x 600 mm: 239,99 euro

1200 x 300 mm: 239,99 euro

300 x 300 mm: 169,99 euro

Ø395 mm: 179,99 euro

#3 Philips Hue Surimu plafondlamp

De Philips Hue Surimu plafondlamp is nu ook beschikbaar in een ronde vorm. Deze heeft een diameter van 395 mm voor de ronde vorm. De nieuwe vierkante vorm is 300 x 300 mm en is daarmee half zo klein als de bestaande Surimu.

De plafondlamp ligt verzonken in het plafond en verspreidt een zachte gloed van kleurrijk of wit licht. Dit model is dus net wat subtieler dan de Aurelle.

Dit zijn de prijzen:

300 x 300 mm: 229,99 euro

Ø 395 mm: 239,99 euro

Nieuwe functies in de Philips Hue-app

Maar zoals gezegd blijft het niet bij nieuwe lampen voor Philips Hue. Het bedrijf voegt ook twee vernieuwingen toe in de app waarmee je al jouw lichten bedient.

Brightness balancer

Met de nieuwe brightness balancer kun je de helderheid van afzonderlijke lampen in een entertainmentzone aanpassen in plaats van de lichten als een groep te bedienen. Zo heb je meer controle over je lampen tijdens het kijken van een film of het spelen van een game.

Met de nieuwe functie beslis je zelf welk deel van de kamer in de spotlights wordt gezet wanneer je de lampen synchroniseert met tv, film, game of muziek. Daarnaast zorgt de functie ervoor dat lampen met verschillende lumenwaarden gelijk kunnen worden gedimd.

Uitgebreidere functies voor bewegingssensoren

Het aantal tijdslots voor bewegingssensoren om gewenste verlichting te activeren is uitgebreid van twee naar tien. Voor welk soort licht je ook kiest, door deze extra tijdslots kun je jouw verlichting gedurende elk moment van de dag instellen op basis van je eigen routine.

Bovendien is het ook mogelijk om een de scène met natuurlijk licht worden geselecteerd als onderdeel van een van deze tijdslots. Zo boots je de zon gedurende de dag precies na wat goed is voor je ritme.

Deze functie komt beschikbaar via een update van de Philips Hue Bridge en werkt op elke sensor die je al in bezit hebt. Ergens in het derde kwartaal wordt de feature gelanceerd.