3 nieuwe Philips Hue-lampen die deze maand nog verschijnen

Een smart home begint vaak met slimme verlichting, en als je het over lampen hebt, dan is Philips Hue een van de beste keuzes. Het merk komt deze maand met drie nieuwe lampen die we voor jou op een rij zetten.

Philips Hue is haast niet meer weg te denken als je op een simpele manier meer sfeer in je huis wil creëren. De lampen werken uitstekend samen met de Woning-app op je iPhone, waardoor je ze heel makkelijk kunt instellen en bedienen. Regelmatig introduceert het bedrijf nieuwe lampen, en nu is dat niet anders.

De nieuwe lampen van Philips Hue

Maar welke lampen kun je binnenkort bestellen? En misschien nog wel belangrijker, hoeveel kosten ze? De gegevens zijn uitgelekt via de Spaanse tak van Amazon (via HueBlog) en wij zetten ze op een rij.

#1 Philips Hue Luster

Laten we beginnen met het product dat waarschijnlijk het meest populair zal zijn: de Philips Hue Luster. Echte Hue-fans weten dat deze lamp niet helemaal nieuw is, hij is namelijk al een aantal jaar op de markt als witte lichtbron.

Binnenkort kun je jezelf helemaal uitleven met een gekleurde versie van de lamp. Bovendien heeft de versie met wit licht een update gekregen, waardoor de nieuwste techniek erin zit.

Voor de versie met alleen wit licht betaal je €34,99 voor één exemplaar en €59,99 voor twee.

De gekleurde versie is natuurlijk wat duurder. Eén lamp kost je €64,99 en twee heb je samen voor €109,99.

#2 Aurelle

Philips Hue Aurelle was natuurlijk al een tijdje verkrijgbaar met een wit frame, maar nu komt er ook een versie op de markt met een zwart frame. Je kunt kiezen voor een rond model (€169,99) of een vierkant model (€179,99) met een doorsnede van 30 centimeter.

De 60 centimeter versie van het vierkante model kost €239,99. Daarnaast is er ook een rechthoekige variant van 60 bij 120 centimeter voor dezelfde prijs.

#3 Philips Hue Surimo

Als je net iets meer wil dan de Aurelle, dan kom je uit bij Philips Hue Surimo. Het is eigenlijk hetzelfde concept, maar dan met gekleurd licht in plaats van wit licht. In tegenstelling tot de Aurelle is deze lamp alleen verkrijgbaar met een wit frame.

Je kunt kiezen tussen een rond en een vierkant model met een doorsnede van 30 centimeter. Hiervoor betaal je €239,99.