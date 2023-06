Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom dit het slechtste moment is om een Macbook te kopen

Wie al enige tijd zoekt naar een nieuwe Mac, iMac, MacBook of Mac mini, kan zijn aankoop voorlopig beter nog even uitstellen. Met WWDC23 in het vooruitzicht is het namelijk een bijzonder slecht idee om een nieuwe Apple-computer in huis te halen.

Het beste moment om een Mac te kopen is, wat ons betreft, bijna elk moment in een jaar. Maar er zijn nu eenmaal uitzonderingen. Wie in de markt is voor een nieuwe computer, zouden we echt willen aanraden om even tot dinsdag te wachten, de dag na WWDC23.

Waarom je even geen Mac of MacBook wil kopen

Alleen mensen die de laatste weken onder een steen hebben geleefd, weten wellicht niet dat WWDC23, de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Apple, voor de deur staat. Aanstaande maandag kondigt het Amerikaanse bedrijf verschillende software aan voor apparaten als de iPhone, iPad en Apple Watch. Maar er is ook hardware te vinden.

Hoewel er veel mensen zijn die het hebben over de VR-bril van Apple, zal het evenement zonder enige twijfel ook gevuld worden met andere hardware, zoals de Mac en de MacBook. Al weten we nog niet precies welk model er aangekondigd gaat worden.

Komt Apple met een nieuwe Mac Pro, krijgt de MacBook Air eindelijk een 15-inch variant of is het de Mac Studio die met een nieuwe chip komt? We weten het niet en daarom is het uitstellen van je aankoop een slim idee.

Gloednieuwe Mac kan snel oud worden

Omdat we niet precies weten welke producten er aangekondigd gaan worden, kan het dus zomaar zijn dat je gloednieuwe MacBook of Mac in één klap verouderd is. Dat geeft in principe niet, maar wie nu de volle mep betaalt voor een krachtige Mac Studio zal toch een vervelend gevoel hebben als er een paar dagen later een nog krachtigere variant voor het grijpen ligt.

Zuur voor degene die het beste van het beste wil hebben, maar ook voor de consument die dat wat minder interesseert. Zodra de nieuwe modellen zijn aangekondigd, is de kans vrij groot dat de huidige modellen in prijs zakken. Of dat bezitters van die huidige modellen ervoor kiezen deze alvast te koop aan te bieden, zodat ze een nieuw model kunnen kopen.

Al met al is het dus slim om je aankoop even uit te stellen, want zowel in prijs als prestatie kan WWDC23 de markt aanzienlijk veranderen.

Wat verwachten we tijdens WWDC23?

Tijdens WWDC23 (het Worldwide Developers Conference) kondigt Apple voornamelijk nieuwe software aan. Denk aan iOS 17, iPadOS 17 en macOS 14. Maar er zal ook zeker hardware te vinden zijn op het evenement. Men spreekt bijvoorbeeld al maanden over de komst van een Apple VR-headset.

