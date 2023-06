Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

macOS Sonoma: dit zijn volgens ons de 5 beste nieuwe features

Hoewel vooral de Apple Vision Pro de show stal tijdens WWDC23, had Apple nog veel meer te bieden. Zo kwam ook macOS Sonoma aan bod. Maar wat zijn nu de vijf beste nieuwe features voor het besturingssysteem van de Mac? Wij nemen ze met je door.

Traditiegetrouw zien we tijdens de keynote van WWDC23 voor het eerst de nieuwe versies van de besturingssystemen van Apple-apparaten. Die voor de Mac is uiteraard geen uitzondering. Maar wat zijn wat ons betreft de vijf beste nieuwe functies van macOS Sonoma?



5 nieuwe functies in macOS Sonoma

Wij nemen vijf toffe nieuwe functies met je door. Hier komen ze.

#1 Interactieve widgets

Widgets krijgen een flinke update in macOS Sonoma. Ze zijn nu krachtiger en nog persoonlijker. Je zet ze heel makkelijk op je bureaublad en kunt kiezen waar je ze precies wil hebben. Als je bijvoorbeeld aan het werk bent, verdwijnen ze naadloos naar de achtergrond zodat ze niet afleiden. Ze worden dan transparanter.

Daarnaast zijn de widgets ook nog interactief, waardoor je bepaalde apps snel via jouw bureaublad bedient. Denk hierbij aan het afvinken van herinneringen of het afspelen van het volgende nummer in je afspeellijst.

#2 Maak een eigen app van een website op je Mac

Met Safari en macOS Sonoma is het straks mogelijk om van elke website een soort app te maken. Je voegt jouw favoriete site (zoals One More Thing natuurlijk) makkelijk toe aan je dock, waarna je deze altijd opent voor het laatste nieuws.

Het mooie aan deze nieuwigheid is dat je Safari zelf dus niet meer hoeft te openen. Ook kun je via dit systeem razendsnel aanpassingen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Instagram of sociale media. Zo post je snel iets of geef je makkelijk een reactie.

#3 Videovergaderingen in macOS Sonoma

Videovergaderingen worden nog makkelijker met macOS Sonoma. Dat geldt niet alleen voor alle diensten, of het nu Zoom, Webex of Microsoft Teams is. De Presentator-overlay werkt namelijk bij al deze programma’s. Met de overlay is het mogelijk om in beeld te blijven als je jouw scherm deelt met informatie zoals grafieken en andere afbeeldingen.

Ook is het mogelijk om bepaalde effecten toe te voegen aan je videostream. Deze kun je activeren door zelf ingestelde handbewegingen. Daarnaast kun je ook heel makkelijk een app delen met andere gebruikers in de vergadering.

#4 Beter gamen op je Mac

Met de komst van macOS Sonoma krijgt de Mac ook een speciale gamemodus. Hierdoor worden de prestaties van de computer speciaal aangepast aan games.

Daarnaast wordt het voor ontwikkelaars nog makkelijker om een Mac-versie van een spel te maken. Eerder zou dit nog maanden duren, maar Apple verkort die tijd met Metal 3 tot enkele dagen. Zo lijken er dus ook nog meer games naar de Mac te komen.

#5 Meer privacy in Safari

Als je nog geen Safari gebruikt op je Mac, zijn de nieuwe privacyfuncties van macOS Sonoma wellicht een reden voor je om over te stappen. Zo is de privémodus nog verder verbeterd om je te beschermen tegen trackers en mensen die toegang hebben tot jouw apparaat. Zo zorgt de vingerafdrukbeveiliging in de privémodus nog verder om je te beschermen.

Gebruik je een scherm in privémodus even niet? Dan wordt deze automatisch vergrendeld. Zo kun je tabbladen gewoon open laten staan als je niet in de buurt van je Mac bent.

Een andere handige nieuwe feature in Safari zijn de profielen. Voor werk gebruik je waarschijnlijk andere sites dan voor privégebruik. Voor deze sessies kun je speciale profielen aanmaken, waardoor alles gescheiden blijft. Daardoor wordt Safari in macOS Sonoma nog gebruiksvriendelijker.