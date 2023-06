Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone stuk en foto’s kwijt? Zo krijg je ze makkelijk terug

Het is de hel voor mensen met een iPhone die sneuvelt: hoe krijg ik in vredesnaam mijn foto’s op mijn toestel terug? Dat is makkelijker dan je denkt en OMT-redacteur Dennis Mons geeft je wat tips.

Geloof me als ik zeg dat ik de afgelopen jaren ook wel enigszins paniek heb gehad over het behoud van mijn foto’s op mijn telefoon. Maar het einde is nog niet nabij als je iPhone sneuvelt. Met deze tips zijn ze waarschijnlijk wel te achterhalen.

iPhone-foto’s zijn het sentiment in goud waard

Laten we eerlijk zijn; velen van ons maken veel foto’s op onze iPhone en we willen nog weleens vergeten dat die plaatjes zouden kunnen verdwijnen als je iPhone kaduuk gaat of zelfs wordt gestolen. Maar rustig aan: ze zijn vaak prima terug te halen. Ik geef je een paar tips.

1. Duik met je iPhone op iTunes back-up

Als je iPhone sneuvelt (en het is mij vaak overkomen), dan moet je eerst even kijken of je niet stiekem sowieso een iTunes back-up hebt draaien op je Mac of pc. Mocht dat wel het geval zijn, dan is de kans groot dat je sowieso veel (niet alle) foto’s terug weet te vinden.

Open dus even iTunes en verbind die met je computer (gebruik alleen de hard buttons als je een harde reset wilt)

Je vindt hier de back-up-optie en kies Restore

Kies vervolgens de back-up die je wilt

2. De goddelijkheid die iCloud heet

De kans is groter dat je al een automatische iCloud back-up hebt. Dat gaat immers draadloos. Als je je nieuwe telefoon aansluit hoef je weinig te doen. Als je een nieuwe iPhone hebt, hoef je alleen Restore from iCloud Backup te kiezen en je krijgt het Apps & Data-scherm. Vanaf daar kun je meteen kiezen wat je wilt synchroniseren.

3. Foto’s terughalen zonder back-up

Nu wordt het tricky maar niet onmogelijk: je foto’s terughalen van een gebroken iPhone is echter een tikkie meer uitdagend als je geen back-up hebt. Er bestaan bijvoorbeeld digitale gereedschappen als Anyrecover. Maar er zijn talloze alternatieven. Voordeel van Anyrecover is dat het ook tracht data van je telefoon te halen, ook al heeft ‘ie een tijdje gedobberd.

4. Aankloppen bij Apple

Deze is zo waarschijnlijk meer tricky. Je kunt even kijken of Apple je van dienst kan zijn. Het is daarbij handig om fysiek naar een Apple Store te gaan. De Genius Bar (nog steeds een stomme naam overigens) kan je wellicht helpen. Klein saillant detail: ze kunnen je zeker helpen, maar dat kost een duit.

Is het ‘t allemaal waard? Ik wist niet meer hoe ik eruit zag toen ik mijn iPhone sloopte. De mijne ging ten onder in een kermisattractie. Maar er was dus geen reden tot paniek, dankzij deze handige trucjes.