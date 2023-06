Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iOS 17 beta 2 is uit en dit is er allemaal nieuw op de iPhone

Apple liet iOS 17 voor het eerst zien tijdens WWDC23. Inmiddels is de tweede beta live voor de iPhone en Apple heeft weer een aantal aanpassingen gedaan. Wij nemen ze allemaal met je door.

iOS 17 wordt ergens in september of oktober tegelijkertijd met de iPhone 15 gelanceerd. Toch is het nu al mogelijk om het besturingssysteem uit te testen. Apple brengt constant verbeteringen aan in de software. Dit is wat er nieuw is op je iPhone.

Nieuwe iPhone-functies in de iOS 17 beta

Bij elke nieuwe beta-versie van iOS 17 komen er de nodige verbeteringen bij en die nemen wij met je door. Dit zijn de nieuwe functies die je op je iPhone kunt verwachten.

#1 Software-update ziet er anders uit in iOS 17

Het is iets waar we allemaal niet aan ontkomen. Regelmatig moeten we onze iPhone updaten omdat dit veiliger is en nieuwe functies beter worden. Toch zal je straks even moeten wennen.

Het scherm van de software-update ziet er iets anders uit in de iOS 17 beta. Het heeft een nieuw likje verf gekregen.

#2 AirDrop op je iPhone

Tijdens de WWDC23-keynote was het al te zien. Als je straks twee iPhones bij elkaar houdt, kun je veel makkelijker AirDroppen.

In de eerste beta was deze functie nog niet beschikbaar, maar vanaf de tweede werkt het gewoon. Het lijkt er dus op dat deze feature bij de lancering van iOS 17 gewoon beschikbaar zal zijn.

#3 Crossfade in Apple Music

Wil je dat nummers in Apple Music soepel in elkaar overgaan? Dan kun je ervoor kiezen om ze geleidelijk te laten overvloeien.

In de tweede beta van iOS 17 is het nu mogelijk om dit handmatig aan te passen. Er is een schuifregelaar toegevoegd aan de app waarmee je de lengte van de overgang kunt bepalen.

#4 Nieuwe widgets voor Apple Music in iOS 17

Apple Music heeft nog een nieuwe functie gekregen. De widgets zijn aangepast.

Vanaf de tweede beta kun je kiezen uit meerdere groottes voor de widgets van Apple Music. Dit geldt voor verschillende varianten.

#5 App-tips op je iPhone

Weet je soms niet goed hoe een app werkt? In iOS 17 heeft Apple daarvoor een oplossing gevonden.

In verschillende Apple-apps voor de iPhone toont het bedrijf nu tips. Bijvoorbeeld, als je AirDrop gebruikt, krijg je de tip om de telefoon dichterbij te houden.

#6 Nieuwe wallpapers voor CarPlay

Vind je de nieuwe wallpapers van iOS 17 mooi? Dan kun je die nu ook toevoegen aan Apple CarPlay.

Je hebt nu de keuze uit multicolor, blauw, grijs en rood. Er zijn zowel lichte als donkere versies beschikbaar, afhankelijk van of het dag of nacht is.

#7 Nieuwe schakelaar in Stand-by

Stand-by is een nieuwe functie in iOS 17. Hiermee kun je jouw iPhone horizontaal plaatsen, waarna het scherm verandert in een soort hub. Je kunt bijvoorbeeld foto’s tonen of de tussenstand van een sportwedstrijd bekijken.

Met de nieuwe schakelaar is het mogelijk om meldingen in deze functie uit te zetten. Als je de functie uitschakelt, krijg je alleen nog belangrijke meldingen te zien in de modus.

#8 Check-in aangepast

Check-in is een andere nieuwe functie in iOS 17 voor de iPhone. Hiermee kun je vrienden en familie laten weten wanneer je een bepaalde plaats hebt bereikt. Deze functie moet bezorgdheid wegnemen en een veiliger gevoel geven.

In iMessage kun je kiezen uit beperkt of volledig. Eerst was dit ‘huidige locaties’ of ‘alle locaties’.