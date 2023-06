Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone-instelling is het best bewaarde geheim voor de Mail-app

Wanneer een mailtje jouw mailbox binnenkomt, heb je daar geen invloed op. Waar je wel invloed op hebt, is het moment waarop je dit mailtje wilt afhandelen. Deze iPhone-instelling is dan ook het best bewaarde geheim van de Mail-app.

Je wordt waarschijnlijk overspoeld met meldingen van het ene mailtje na het andere dat je inbox heeft bereikt. De kans is groot dat je de druk voelt om het bericht zo snel mogelijk te lezen en misschien zelfs te reageren. Dankzij de volgende iPhone-functie hoeft dat niet meer.

Het best bewaarde Mail-geheim van de iPhone

Op je iPhone is het mogelijk om e-mailherinneringen in te stellen binnen de Mail-app. Het lijkt dan ook erg op de snoozefunctie van Spark. Hierdoor kun je je smartphone vertellen dat je op een later moment herinnerd wilt worden aan de mail. Dat kan bijvoorbeeld over een uur zijn, maar ook over enkele dagen of een week. Je kunt zelfs je eigen tijdstip kiezen.

Het instellen van deze functie is zeer eenvoudig. Je opent de Mail-app op je iPhone en veegt naar rechts bij de mail waar je een herinnering aan wilt toevoegen. Tik op Herinnering en kies vervolgens wanneer je de herinnering wilt ontvangen.

Verschijnt Herinnering niet wanneer je van links naar rechts veegt vanaf een mail? Het kan zijn dat je deze instellingen ooit hebt gewijzigd. Je kunt dit echter eenvoudig weer terugzetten.

Ga naar de instellingen van je iPhone en tik op Mail. Onder het kopje Berichtenlijst vind je Veegopties. Tik hierop en pas vervolgens de acties aan voor het naar links of naar rechts vegen.

Als je de e-mail al hebt geopend, kun je ook een herinnering instellen. Tik dan onderaan het scherm op het icoon met het pijltje en kies vervolgens voor Herinnering. Kies nu opnieuw een tijdstip dat bij je past.