Hoe jij de iPhone makkelijker kunt beschermen tegen dieven

Het is een functie op je iPhone die je waarschijnlijk nooit gebruikt: de maximale schermtijd. Toch kan dit een zeer interessante zijn als je jouw telefoon wil beschermen tegen dieven.

Op je iPhone staan genoeg functies die je waarschijnlijk veel gebruikt, maar de maximale schermtijd is er niet een van. Als je dit al hebt ingesteld op een telefoon, is het vaak omdat je kinderen hebt en niet wilt dat ze de hele dag met hun mobiel spelen. Toch heeft deze functie wel degelijk toegevoegde waarde.

Schermtijd op je iPhone

Niet alleen is het een ideaal kinderslot, maar het is ook een effectieve methode om je iPhone te beschermen tegen diefstal. Je krijgt je telefoon er misschien niet mee terug, maar je beschermt wel je gevoelige gegevens tegen criminelen, want die zijn natuurlijk in overvloed op je iPhone te vinden.

Op je iPhone staan niet alleen foto’s en persoonlijke berichten, het is ook de toegang tot bijvoorbeeld je bankrekening of belangrijke documenten. Je wilt niet dat die in handen komen van criminelen die er misbruik van kunnen maken.

Een code is natuurlijk fijn, maar als een dief je telefoon eenmaal in handen heeft, kan hij die meteen veranderen. Toch is er een extra beveiligingslaag die je kunt inzetten tegen mensen die hier misbruik van maken, en dat is de maximale schermtijd.

Hoewel de maximale schermtijd vooral lijkt te dienen als wapen tegen opstandige pubers, is het ook de ideale extra beveiliging tegen criminelen. Het vergrendelt je iPhone en kan alleen worden geopend met een unieke code die jij hebt ingesteld. Dieven houden totaal geen rekening met deze functie, waardoor het een ideale methode is.

Zo werkt het

Heb je geen kinderen? Dan weet je waarschijnlijk niet hoe deze functie werkt, dus leggen wij het graag aan je uit. Ga naar Instellingen > Schermtijd. In dat scherm scroll je naar Gebruik toegangscode voor schermtijd. Hier kun je een code invoeren.

Dat is de eerste stap. Nu ga je in dat menu naar Beperkingen, oftewel het rode vakje. Schakel dit in en druk vervolgens op Accountwijzigingen en selecteer sta niet toe. Hiermee kunnen dieven je code niet wijzigen omdat ze niet de speciale code hebben die jij voor deze functie hebt ingesteld. Ze kunnen dus niets met je telefoon. Een ideale extra beveiligingslaag, dus.