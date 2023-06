Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Minder stress en meer slaap: zo gebruik jij je iPhone als hulpmiddel

Het is algemeen bekend dat smartphones verschillende gezondheidsnadelen kunnen hebben. Toch kan je iPhone je gezondheid ook op verschillende manieren verbeteren.

Urenlang scrollen op je socialemediatijdlijn of een mobiele game spelen: het zorgt misschien voor ontspanning, maar we weten allemaal dat er betere manieren zijn om je tijd te besteden.

iPhone inzetten voor een betere gezondheid

Dit zijn verschillende manieren om je gezondheid te verbeteren met behulp van je iPhone.

#1 Witte ruis

Witte ruis of white noise werkt niet alleen voor baby’s: de kalmerende geluiden zorgen ervoor dat je snel in slaap valt. Er zijn verschillende iPhone-apps die je daarvoor kunt downloaden, zoals Noisli en White Noise.

Ook kun je een afspeellijst met kalmerende geluiden opzetten via Spotify of Apple Music.

#2 Mediteren met je iPhone

Daarnaast zijn er verschillende meditatie-apps te vinden op je iPhone die je kunnen helpen om tot rust te komen na een drukke, vermoeiende dag. Calm en Headspace zijn bekende voorbeelden. Je kunt er aan de slag gaan met onder andere mindfulness en ademhalingsoefeningen.

Zo ben je binnen de kortste keren weer helemaal zen.

#3 Focus

Een van de handigste manieren om stress te verminderen is ervoor te zorgen dat je minder prikkels binnenkrijgt. Op je iPhone kun je dat op een makkelijke manier voor elkaar krijgen door een Focus in te stellen.

Zet bijvoorbeeld wat vaker de Niet storen-modus aan. Of stel je eigen Focus in. Dit kun je doen via de instellingen bij Focus. Via het Bedieningspaneel kun je de gewenste Focus bovendien op elk moment snel in- en uitschakelen.

#4 Zorgeloos in slaap vallen

Luister je graag naar muziek voor het slapengaan? Of kijk je graag nog een aflevering van je favoriete serie? Je kunt de Klok-app gebruiken om een soort slaaptimer in te stellen.

Zo eindigt de content met afspelen zodra de door jou ingestelde timer afgaat. Dit kun je doen door een timer in te stellen op je iPhone en vervolgens onderin te kiezen voor Stop afspelen.

#5 Gewoontes bijhouden

Tot slot kun je verschillende apps op je iPhone gebruiken die je helpen om je doelen te bereiken. Apps zoals Habitica en Streaks kunnen bijvoorbeeld je gewoontes bijhouden.

Ze werken bovendien motiverend, waardoor je het makkelijker volhoudt en je doelen sneller bereikt.