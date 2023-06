Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom je iPhone volgens experts elke avond even uit zou moeten

Je doet er volgens tech-experts goed aan om elke avond je iPhone 5 minuten uit te zetten. Dit maakt je smartphone een stuk veiliger. Wij vertellen je waarom dit zo is.

Het was een bijzondere boodschap die de Australische minister-president Anthony Albanese had voor zijn volk: zet je smartphone elke avond vijf minuten uit. Toch heeft hij volgens experts hierin gelijk. Maar waarom is het beter voor je iPhone om dit te doen?

Zet jouw iPhone elke avond vijf minuten uit

Waarschijnlijk zet je je iPhone nauwelijks uit. Als de batterij bijna leeg is, laad je hem meteen op zodat iedereen je altijd kan bereiken. Ook in de bioscoop zet je de telefoon waarschijnlijk niet uit. In plaats daarvan staat hij op stil.

Toch kan het zeker geen kwaad om dit met je iPhone te doen. “We hebben allemaal een verantwoordelijkheid. We kunnen simpele dingen doen voor onze veiligheid. Zet bijvoorbeeld je telefoon elke avond vijf minuten uit. Doe dit elke 24 uur, bijvoorbeeld wanneer je je tanden poetst,” vertelt de president in de toespraak.

Het is niet de eerste keer dat zo’n advies gegeven wordt. Eerder heeft de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA al aanbevolen om je iPhone minstens een keer per week opnieuw op te starten.

Waarom je dit moet doen

Het is interessant dat de Australische versie van Mark Rutte dit zegt, maar waarom doet hij dat precies? Misschien denk je aan het sparen van de batterij van de iPhone, maar het heeft een andere reden: veiligheid.

Door het uitzetten van de iPhone worden alle apps automatisch opnieuw gestart, en daardoor is jouw telefoon veel veiliger. Als er een kwaadaardige app op je telefoon staat, kan deze door het uitzetten niet automatisch gegevens verzamelen. Het sluit namelijk de processen die op de achtergrond draaien.

Zelfs als het proces na het aanzetten van de iPhone weer opnieuw gestart wordt, frustreert het een hacker. Het helpt misschien niet volledig om hacken te voorkomen, maar het maakt het wel een stuk moeilijker om gegevens van een iPhone te stelen.