Waarom de iPhone 15 flink beter wordt dankzij de Apple Vision Pro

De Apple Vision Pro maakte zijn debuut tijdens WWDC23. De headset van Apple moet werk en entertainment nog veel beter maken. Maar niet alleen die zaken worden verbeterd. Het neemt in zijn kielzog ook de iPhone 15 mee.

We moeten nog even wachten op de Apple Vision Pro. De headset van het bedrijf is ergens in het begin van 2024 te koop. De iPhone 15 komt natuurlijk al rond dit najaar. Om het de ideale assistent te maken van de Vision Pro geeft Apple de smartphone een flinke update.

Flinke verbetering voor de iPhone 15

Deze informatie is afkomstig van Ming-Chi Kuo. Volgens hem gaat Apple de specificaties van de iPhone 15 ‘agressief upgraden’ om het ideale ecosysteem te creëren voor de Apple Vision Pro. Apple richt zich hierbij vooral op wifi en UWB.

UWB staat voor Ultra Wideband Chip. Apple gebruikt de chip voor verschillende toepassingen. Zo werken de Zoek Mijn-functies, Overdracht en AirDrop via de chip die Apple ook wel U1 noemt. We zagen deze voor het eerst in de iPhone 11, maar hij zit ook in de AirTag, Apple Watch en HomePod.

Voor deze U1-chip in de iPhone 15 gaat Apple van een 16nm naar een geavanceerdere 7nm-versie. Deze heeft een betere prestatie en verbruikt minder elektriciteit. Dus aanzienlijk efficiënter.

Helaas is er ook minder nieuws te melden over de iPhone 15 Pro-modellen. Deze worden volgens analist Dan Ives duurder dan hun voorganger. Het bedrijf wil daarmee een groter verschil creëren tussen de gewone en Pro-modellen.



Ook de iPhone 16 krijgt een grote upgrade vanwege Apple Vision Pro

Maar het stopt niet bij de iPhone 15. Ook de iPhone 16, die een jaar later uitkomt, krijgt een flinke verbetering. Het wordt de eerste smartphone van Apple die wifi 7 ondersteunt. Hierdoor moeten meerdere Apple-producten die op hetzelfde netwerk draaien een nog betere ecosysteemervaring bieden.

Wifi 7 is de nieuwe standaard voor wifitechnologie. Volgens de Wi-Fi Alliance is het zelfs ideaal voor virtual en augmented reality. Iets waar Apple dus vol op inzet met de Vision Pro. Als de iPhone 16 dit net zoals de headset ondersteunt, is er natuurlijk een betere samenwerking tussen de twee apparaten.

Deze verbinding is nodig om te werken met ultrahoge snelheden om zo latentie (oftewel vertragingen) te voorkomen. Handig als je met de Apple Vision Pro ook interactie met de omgeving wilt. Bovendien kan deze zo snel schakelen met de iPhone 16.

🧐 Wie is Ming-Chi Kuo? Ming-Chi Kuo is een analist bij TF International Securities en tevens een van de meest betrouwbare bronnen op het gebied van Apple en al zijn producten. Hij heeft geen 100% score, maar als Kuo iets zegt, is de informatie op zijn minst serieus te nemen.