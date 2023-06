Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

3 verbluffende iOS-features die Android wegbliezen tijdens WWDC

Vandaag is hét begin van WWDC! Tijdens het ontwikkelaarscongres van Apple horen we veel over iOS en de andere besturingssystemen en krijgen we ook een aantal nieuwe producten te zien. En verheug je gerust, want Apple heeft een aantal toffe dingen laten zien in voorgaande edities die prima de competitie aan kunnen gaan met Android.

Het is geen geheim dat Apple soms achterloopt op Google’s Android als het gaat om features voor je iPhone. Maar toch heeft het bedrijf uit Cupertino een paar flinke homeruns geslagen als het gaat om de software.

WWDC is voor Apple een springplank om met Android te wedijveren

Voor sommigen loopt Apple een beetje achter Google’s Android aan als het gaat om nieuwe features. Toch willen wij stellen dat updates voor iOS vrijwel altijd uitstekend zijn.

Naast het feit dat Apple (natuurlijk) wel kijkt naar de concurrent, heeft het wel degelijk features uitgebracht tijdens WWDC waar Google met Android alleen maar van kon dromen. Dit is onze top drie.

1. Knippen en plakken van onderwerpen in iOS

Een van de meest indrukwekkende updates van de afgelopen tijd is het kunnen selecteren van een onderwerp in een foto. Deze feature werd vorig jaar tijdens WWDC gepresenteerd en verbaast ons en Android-gebruikers nog tot op de dag van vandaag.

Feitelijk kan je op heel makkelijke wijze een persoon, huisdier, of wat dan ook uitsnijden in een foto. Hiervoor heb je dus geen software nodig van derden. Daarnaast kan je telefoon of Mac dit ook prima offline doen.

2. Hallelujah: de iOS Shortcuts

Dit is echt een briljant feature waar heel veel iPhone-gebruikers ontzettend blij van werden na de presentatie tijdens WWDC. Shortcuts is bijna onmisbaar als het gaat om Home Automation in HomeKit. Het stelt je in staat om zelfs een beetje een programmeur te zijn.

Het principe achter Shortcuts is dan ook makkelijk want het draait om een if/then-principe. Wanneer je een bepaald ding doet, volgen er automatisch andere acties. Je kan het daarbij zo gek maken als je zelf wilt.

Ben je een newbie die nul verstand heeft van programmeren: geen probleem. Maar als je echt de diepte in wilt gaan en zo’n beetje een eigen OS wilt schrijven (zelfs met apps van derde partijen) dan kan je ook helemaal los. Shortcuts is absoluut een van de tofste features voor iOS en daar kan Google met Android best jaloers op zijn.

3. Privacy is alles tijdens WWDC en een voorbeeld voor Android

Als er één ding belangrijk is voor Apple dan is het privacy. Het bedrijf is toonaangevend als het gaat om het dichttimmeren van zijn besturingssysteem. Met de release van iOS 14 nam het wederom het voortouw met de privacylabels.

Dankzij deze labels, aangekondigd tijdens WWDC, kan je meteen zien hoe apps met je gegevens omgaan, nog voordat je ze installeert. Dat geldt niet alleen voor apps van derde partijen, maar natuurlijk ook de apps van Apple zelf. Deze nieuwe feature werd overigens ook gelanceerd voor iPadOS-, macOS-, watchOS- en tvOS-apps samen op één plek.

Nog een andere fijne functie van iOS 14 zijn de privacybolletjes die verschijnen op het scherm van je iPhone wanneer een app of service toegang krijgt tot je microfoon of camera.

Al snel ontdekten gebruikers dat bizar veel third-party apps stiekem gebruik maakten van deze gevoelige sensoren. De update die werd gepresenteerd tijdens WWDC betekende ook dat gebruikers zelf naar de Instellingen konden gaan om te zien welke bepaalde app welke toegang toe heeft. Dit maakt het moeilijker voor kwaadwillende apps je te bespioneren. Iets wat ook een goede optie voor Google’s Android zou zijn.

Al met al heeft Apple dus absoluut een aantal nieuwe features voor iOS en macOS laten zien op WWDC die fantastisch zijn. We hopen dan ook dat het bedrijf ook vandaag weer wat magie uit de hoge hoed weet te toveren.