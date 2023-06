Deze iPhone-modellen kunnen fluiten naar iOS 17

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iOS 17 krijg je niet op deze iPhone-modellen

De WWDC23 Keynote van gisteren was een bijzondere. Niet alleen zagen we de Apple Vision Pro, ook kregen we voor het eerst een kijkje in iOS 17. Helaas zullen sommige iPhone-eigenaren dit systeem niet kunnen gebruiken.

Natuurlijk was de Apple Vision Pro, bijzonder, maar tijdens de Keynote van WWDC23 was nog veel meer te zien. Zo zagen we een aantal mooie nieuwe functies voor de iPhone. Toch kan niet iedere eigenaar hiervan profiteren, want iOS 17 slaat een aantal modellen over.

Geen iOS 17 voor de volgende iPhone-modellen

Het bijzondere aan de iPhone is dat je voor een lange tijd updates krijgt. Veel langer dan dat bijvoorbeeld met een Android-toestel. Toch is het op een gegeven moment klaar voor Apple. De telefoons zijn zo verouderd dat ze niet meer alle nieuwe software-functies kunnen ondersteunen.

Daardoor gaan een aantal iPhone-modellen iOS 17 niet meer meemaken. In dit geval zijn het er drie: de iPhone 8, 8 Plus en X. Alle drie de telefoons dateren alweer uit 2017 en hebben dus vijf keer een update gekregen.

Elke nieuwere iPhone van Apple krijgt wel een update. Toch betekent dat niet dat je alle iOS 17-functies op je telefoon hebt. Het kan zijn dat jouw telefoon daarvoor net niet de capaciteiten heeft. zo heeft de iPhone 11 in de nieuwe besturingssoftware geen AR-effecten in FaceTime. Daarnaast beschikt het model ook niet over alle verbeteringen aan autocorrect.

Deze functies krijg je wel

Gelukkig komt het merendeel van de nieuwe iOS 17-functies wel naar modellen als de iPhone 11 en XR. Zo kunnen die modellen straks ook gebruikmaken van StandBy. Met deze nieuwe feature is je telefoon ook ontzettend handig als je ‘m niet in je hand hebt.

Het verandert jouw iPhone in een Smart Home hub als je ‘m horizontaal plaatst. Wat je precies wil zien kun je allemaal zelf instellen. Kies je juist voor foto’s of je agenda? Mogelijkheden genoeg.