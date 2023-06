Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone loopt in iOS 17 functie mis die de Google Pixel al jaren heeft

Tijdens WWDC 2023 heeft Apple een fantastische iOS 17-functie getoond: Live Voicemail. Het zet namelijk voicemails om in platte tekst. Hierdoor kun je zelf beslissen of je een telefoontje opneemt, later terugbelt of een belletje lekker laat schieten. Fijn voor je iPhone 14 of straks de iPhone 15. Maar het kan eigenlijk nog beter als je naar de Google Pixel kijkt.

Deze nieuwe Live Voicemail-functie kan je dus een hoop tijd besparen. Maar er rijst ook meteen een vraag. Waarom kan de voicemail-app dat wel en de dictafoon-app niet? Het bizarre is dat Pixel Android-telefoons dit namelijk al jaren uitstekend doen. En we willen dit ook op de Apple iPhone 15.

Apple’s iOS 17 op iPhone 15 loopt achter op de Pixel

Het is een beetje alsof we terug bij af zijn. Weet je nog de tijd dat je een iPhone moest jailbreaken naar Cydia om bepaalde Android-functies te krijgen? Dat lijkt ook het geval met het transcriberen van stem naar tekst.

De Google Pixel heeft sinds 2019 al een opname-app die in staat is audio om te zetten naar tekst. Het heeft voor heel veel mensen het leven (en werk) makkelijker gemaakt. Dat Apple met iOS 17 een functie als Live Voicemail introduceert is fijn, maar waarom zou je het niet breder trekken?

Het wil overigens niet zeggen dat je als iPhone-gebruiker niet van een dergelijk systeem kunt genieten. Er zijn genoeg (betaalde) applicaties die de functionaliteit aanbieden, maar het voelt een beetje omslachtig om dat op die manier te doen. Zeker, omdat er dus concurrerende bedrijven zijn die de functie als gratis aanbieden.

Zeker, omdat Apple zelf de functionaliteit in zijn Telefoon-app al gratis aanbiedt.

Makkelijk alles delen en opslaan

Het starre is ook dat de Pixel dit met verve doet. Neem bijvoorbeeld een gesprek of (in ons geval) een interview op met de recorder en je kan een ‘uitgetypt’ bericht direct plaatsen in een Google Docs-document. Daarnaast kan je het ook meteen delen met anderen. Geen overbodige luxe op een iPhone 15.

Hoewel de Google-app zeker niet foutloos is, maakt het je leven er wel een stuk makkelijker op. Het is dan ook ietwat tergend dat Apple niet gewoon de transcribeerfunctie op iOS 17 inzet voor de dictafoon-app. Wellicht wacht het bedrijf op een bruikbare versie van AI?