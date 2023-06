Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iOS 17 zorgt ervoor dat jij je Apple Watch niet meer kwijtraakt

Wie een iPhone en een Apple Watch in huis heeft, weet dat de eerste met de tweede is op te roepen. Een handige functie voor mensen die hun smartphone vaak laten slingeren. Vanaf deze zomer maakt iOS 17 het mogelijk om iets terug te doen.

De combinatie tussen watchOS 10 en iOS 17 zorgt er dus voor dat je je Apple Watch kunt oproepen, zodat je altijd weet waar hij is. In de afgelopen acht jaar ben ik het slimme klokje overigens nog nooit verloren, maar er zal vast een doelgroep voor zijn.

Apple Watch nooit meer kwijt dankzij iOS 17

Wie zijn iPhone even niet meer kan vinden, heeft veel baat bij de Apple Watch. Door vanaf de wijzerplaat van beneden naar boven te vegen, is het mogelijk om een functie te selecteren die je smartphone oproept. Het activeert een geluidje, of in het donker zelfs een flits met de zaklamp, waardoor jij je telefoon snel kunt vinden.

Die functie is tot op heden nog niet andersom te gebruiken. Het oproepen van een Apple Watch vanaf je iPhone is niet mogelijk, maar daar brengt Apple deze zomer dus verandering in. iOS 17 en watchOS 10 vormen een combinatie waardoor je beide apparaten niet zo snel meer verliest.

Hoe gaat de functie in zijn werk?

Door de ontwikkelaarsbètas van iOS 17 en watchOS 10 krijgen we wat meer duidelijkheid over deze functionaliteit. Zo is men erachter gekomen dat de functie standaard staat uitgeschakeld.

Om hem te activeren doe je het volgende op je iPhone:

Ga naar Instellingen

Selecteer de optie Bedieningspaneel

Veeg naar beneden en kies voor de functie Roep Watch op

Druk op het plusje om de activatie toe te voegen aan het paneel

Zodra jij op het thuisscherm van je iPhone zit, is het mogelijk om het bedieningspaneel op te roepen (rechterbovenhoek naar onderen vegen) en druk je op het icoontje met de Apple Watch. Er wordt een geluidje afgespeeld op je smartwatch, zodat je weet waar hij is.

De functie werkt echter alleen wanneer een iPhone en Apple Watch zich binnen Bluetooth-afstand van elkaar bevinden. Mocht de afstand groter zijn, dan kun je het beste de Zoek mijn-app gebruiken.

