Tijdens WWDC23 zagen we voor het eerst iOS 17 en in het begin van het najaar kan iedereen ermee aan de slag op de iPhone. Steeds meer functies worden ook bekend. De nieuwste functie maakt wachtwoorden overbodig.

Veel nieuwe functies worden op dit moment getest in de nieuwe iOS 17 beta, die nu te downloaden en te installeren is op de iPhone. Daarin is ‘Passkeys’ te vinden, een manier waarop Apple, Google en Microsoft de manier van inloggen willen verbeteren.

Passkeys komt naar iOS 17

Passkeys is de ideale manier om in de toekomst in te loggen bij verschillende persoonlijke accounts. In plaats van de traditionele gebruikersnaam en wachtwoord kun je een eenvoudige pincode of biometrische gegevens gebruiken. Het is natuurlijk veel makkelijker om Face ID te gebruiken om in te loggen in plaats van voor elke website een afzonderlijk wachtwoord te moeten onthouden.

Daarnaast is het ook veel veiliger. Waarschijnlijk heb je online flink wat accounts. Waarschijnlijk gebruik je daarvoor een aantal keer hetzelfde wachtwoord, omdat het anders onmogelijk is om ze te onthouden. Met passkeys via iOS 17 op je iPhone voorkom je dit en log je op een veiligere manier in. Het is zelfs veiliger dan een wachtwoordmanager en tweefactorauthenticatie, aangezien het aan je Apple ID is gekoppeld.

Als je bijvoorbeeld op de site van Apple ID of iCloud wilt inloggen, hoef je dus geen wachtwoord meer te gebruiken. Op het inlogscherm zie je nu dat je een alternatieve optie hebt om in te loggen. Dit kan alleen in de beta’s van iOS 17 en macOS Sonoma. Houd er dus rekening mee dat het een beta is en dat niet alles mogelijk perfect werkt.

Dit is het grote voordeel van geen wachtwoorden op je iPhone

Je kunt natuurlijk al via je biometrische gegevens inloggen als je deze gekoppeld hebt aan je wachtwoorden, maar dat geldt niet voor elk apparaat. Denk bijvoorbeeld aan het inloggen op jouw iCloud op een apparaat dat Face ID of Touch ID niet ondersteunt. Passkeys maakt dat een stuk makkelijker.

Passkeys zullen een vast onderdeel worden van iOS 17, maar de precieze releasedatum is onbekend. Ze worden tegelijkertijd gelanceerd met de nieuwe iPhones, naar verwachting ergens in september of oktober.