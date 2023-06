Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Wat gelekte hoesjes ons leren over de Apple’s iPhone 15 Pro Max

De iPhone 15 Pro Max is aanstaande, maar pas eind van dit jaar. En toch weten we eigenlijk al van de hoed en de rand, mede ook vanwege het feit dat fabrikanten al bezig zijn met accessoires. Doordat ontwerpen van hoesjes nu al uitlekken, weten we meer over Apple’s iPhone 15 Pro.

Op de een of andere manier is het geheimhouden van nieuwe Apple-producten steeds moeilijker geworden voor de techgigant uit Cupertino. Dat geldt dan ook zeker voor de nieuwe iPhone 15 Pro (Max) die nog lang niet wordt aangekondigd.

Hoesje iPhone 15 Pro Max verklapt veel

Het is zeker niet voor het eerst dat het uitlekken van iPhone-hoesjes verklapt hoe nieuwe modellen eruit gaan zien. Dat gebeurde al bij de 12, 13 en 14. En dat is dus nu ook het geval met de iPhone 15 Pro Max.

De afgelopen maanden circuleerden er verschillende lekken en speculaties over de iPhone 15-serie. Het nieuwste lek gaat in op een vermeende case voor de Apple iPhone 15 Pro Max. Volgens een leaker genaamd Majin Bu toont de beschermhoes van de Apple iPhone een onverwachte, zij het kleine, verandering aan het apparaat.

De beste man heeft afbeeldingen gedeeld van een beschermhoes voor de iPhone 15 Pro Max. Op de afbeelding valt een verandering op aan het bovenste gedeelte van het linkerframe van de beschermhoes: de positie van de muteknop van eerdere iPhones.

De muteknop is al 16 jaar lang aanwezig geweest op iPhones. Als dit lek waar blijkt te zijn, lijkt het erop dat Apple voor het eerst deze knop vervangt op de iPhone 15. En dat is nogal een ding.

Tijd voor actie?

Bu beweert dat de opening op de plek van de muteknop een opvallende verandering is aan het toestel. Hij zegt verder dat dit de ‘custom key’ is die de muteknop vervangt.

Allereerst zijn de uitsnijdingen voor de mute-schakelaar op een van de iPhone 15 Pro-hoesjes behoorlijk anders. Er is bijvoorbeeld een kleinere positie die inderdaad meer lijkt op een mute-knop. Er gaan geruchten dat Apple een capacitieve knop gebruikt en de huidige mechanische schuifschakelaar wegmikt. En eerlijk gezegd hebben we daar onze twijfels over.

Aan de andere kant hadden we dezelfde twijfels over de verwijdering van de Home-knop op de iPhones na de 7 en 8. Maar dat pakte goed uit. Dus als Apple gaat voor een ‘Action-knop’ zoals op de Apple Watch Ultra, is dat alleen maar een vooruitgang. De grote uitsnijding duidt daar wel op.

Misschien kunnen we binnenkort ‘actie’ ondernemen om onze telefoons stil te zetten in plaats van ze simpelweg te dempen. Laten we afwachten hoe deze geruchten zich ontwikkelen en of we binnenkort daadwerkelijk op een knop kunnen drukken voor wat nieuwe intrigerende acties op onze iPhones. We moeten wachten op verdere updates om te zien of deze ‘custom key’ inderdaad zijn intrede doet.



Eindelijk over naar USB-C

Het mag even duren, maar we zijn er. Apple moet en zal overstappen op USB-C. Maar goed, de onderkant van de iPhone 15 Pro heeft een grotere uitsnijding voor dé connector. Dit komt door de overstap als reactie op EU-regelgeving.

Andere veranderingen zijn onder andere grotere uitsnijdingen voor de camera en microfoon, en ietwat herpositioneerde aan/uit-knop en volumeknoppen. Hoewel we niet verwachten dat het ontwerp van de iPhone 15 Pro Max enorm gaat veranderen, zijn deze tweaks wel enigszins een stap voorwaarts.

Het lijkt erop dat Apple bezig is met het finetunen van verschillende aspecten van de iPhone 15 Pro. Een grotere connectoruitsnijding en de mogelijke overstap naar USB-C zijn zeker interessante ontwikkelingen. Maar laten we wel wezen: je vorige cases en accessoires zijn dus niet meer te gebruiken.

Laten we hopen dat deze veranderingen zorgen voor een betere gebruikerservaring. Aan de andere kant, het is niet alsof we veel te klagen hebben met de huidige generaties. Maar wie weet heeft Tim Cook ‘one more thing’?