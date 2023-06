Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Grootste iPhone ter wereld is stuk indrukwekkender dan je denkt

Sommige mensen hebben een bijzondere hobby. De een heeft een enorme treinbaan op zolder staan, de ander bouwt een cockpit van een vliegtuig na in de schuur. Al zullen er bijzonder weinig mensen zijn die dezelfde hobby hebben als Matthew Beem. De bekende YouTuber bouwt namelijk dolgraag gigantische dingen, zoals een iPhone.

Dat mens en hobby een gouden combinatie kunnen zijn, heeft een YouTuber uit Amerika wel duidelijk weten te maken. Een grote iPhone lijkt natuurlijk niet heel erg veel nut te hebben, maar Beem en zijn team doen het op indrukwekkende wijze. De smartphone is niet alleen groot, maar doet het ook nog uitstekend in het dagelijkse leven.

De grootste iPhone ter wereld

De grootste iPhone ter wereld is een stuk groter dan de 160,7 mm die we tot nu toe gewend zijn (bij de Pro Max). Matthew Beem verzamelde zijn team, haalde de materialen in huis en klapte een variant in elkaar die hoger is dan twee meter. Indrukwekkend an sich, maar dat is misschien niet het meest opvallende aan het model.

Het team krijgt het namelijk voor elkaar om de gigantische iPhone ook echt te laten werken. Zo is het mogelijk om een betaling te doen via Apple Pay, in te checken bij een hotel, een video te bekijken of zelfs een taal te leren met Duolingo.

Dat kun je de mensen vertellen, maar je kunt het ze natuurlijk ook laten zien. Naast het feit dat Matthew Beem de straten van New York City bewandelt om dit allemaal te laten zien, haalt hij ook de grootste technologie-YouTuber van de wereld in huis. Marques Brownlee, beter bekend als MKBHD, benadert de nieuwe smartphone zoals iedere andere en lijkt bijzonder onder de indruk te zijn.

In onderstaande video is te zien hoe het project tot stand is gekomen, hoe de grote iPhone zich staande houdt in New York City en wat MKBHD precies van het toestel vindt.

Matthew Beem heeft bijzondere projecten

Zoals gezegd heeft Matthew Beem een bijzondere hobby, of zeg maar gerust werk, want met 4,24 miljoen abonnees op YouTube zul je zonder twijfel een lekker zakcentje verdienen. Al neemt dat de lol achter grote projecten natuurlijk niet weg.

Beem bouwt regelmatig grote producten. In het verleden ging hij aan de slag met de grootste PlayStation 5 ter wereld, de grootste pizza ter wereld en zelfs de grootste computer ter wereld. Voor de techneuten onder ons: het kanaal van de Amerikaan is best wel een genot.