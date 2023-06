Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Nieuwe speakers Bowers & Wilkins kosten je 12.000 euro per stuk

Op het gebied van audioapparatuur kun je het zo gek maken als je zelf wil. Voor een paar tientjes kun jij je huis voorzien van een leuk speakersetjes, waar je ook voor 12.000 per speaker aan de slag kunt gaan. Consumenten met een oneindig diepe portemonnee kunnen die laatste van Bowers & Wilkins waarschijnlijk wel waarderen.

Bowers & Wilkins is een van de premium merken als het gaat om audio. Het bedrijf heeft flink wat hoogwaardige speakers en koptelefoons in huis. Met de 800-Serie gaat het nog een stapje verder.

De exclusieve speakers van Bowers & Wilkins

Bowers & Wilkins zit al in het luxere segment als je op zoek bent naar een nieuwe koptelefoon of speaker voor in je huis. De Signature-lijn zit daar nog eens een stap boven. Het zijn de meest exclusieve luidsprekers van het bedrijf.

De Signature-apparaten van Bowers & Wilkins staan bekend om hun geluidskwaliteit en het bijzondere design. Nu komt het bedrijf met de 801 D4 en de 805 D4.

De 805 D4 is de iets kleinere versie van de 801 D4. Beiden hebben een vernieuwde grille voor meer openheid en transparantie.

Daarnaast moet een nieuw motorsysteem de prestaties van de bass/middentonendriver van de twee modellen flink verbeteren. Ook is de aluminium bovenplaat herzien om ongewenste geluiden en trillingen van de constructie verder te beperken.

de 805 D4

Flink prijskaartje

De 801 D4 en 805 D4 van Bowers & Wilkins hebben bovendien een nieuwe afwerking gekregen. Dit keer is er ook de keuze voor een Midnight Blue Metallic lak met in totaal elf verf- en laklagen die machinaal zijn gepolijst. Het aanbrengen van deze lagen kost meer dan achttien uur. Op de bovenplaat is er een blauwe Leather by Connolly-afwerking. Ook zijn er modellen met wat meer traditionelere houtafwerkingen.

De Bowers & Wilkins 801 D4 en 805 D4 zijn zeer exclusieve speakers en dus moet je er flink wat geld voor neerleggen. En met flink bedoelen we echt veel. De 805 D4 Signature kost je 12.000 euro per stuk. De 801 D4 heeft zelfs een prijs van 50.000 euro. Begin dus maar met sparen als je een van deze twee in huis wilt halen. Ze zijn vanaf nu beschikbaar.