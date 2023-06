Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Zelfs appels zijn niet meer veilig voor de honger van Apple

Apple, het bedrijf dat bekend staat om zijn innovaties, lijkt nu zijn zinnen te hebben gezet op iets heel anders: het deponeren van handelsmerken voor afbeeldingen van appels. Dat is nogal een ding en roept de vraag op: waarom wil Apple een monopolie op appels? Het lijkt onzinnig, maar is het dat ook?

Het logo van Apple is iconisch. Vrijwel iedereen ter wereld herkent het stuk fruit met een hap eruit. Logisch dat het bedrijf het wil beschermen tegen anderen die het willen gebruiken. Maar in hoeverre kun je een appel claimen? Apple wil daar heel ver in gaan en gaat zelfs nu het gevecht aan met bijna elke normale appel.

Apple heeft nog een appeltje te schillen

Het lijkt erop dat Apple geen genoegen neemt met het domineren van de technologiemarkt; is fruit nu ook al een ding? Het begon in Zwitserland in 2017 met een verzoek om intellectuele eigendomsrechten voor een realistische zwart-witafbeelding van een Granny Smith-appel, maar dat werd afgewezen door de autoriteiten in het land omdat het te algemeen was.

Toch lijkt Apple nu door te gaan met zijn juridische strijd om een handelsmerk en is dit jaar in beroep gegaan in hetzelfde land. Daarbij heeft het ook zijn pijlen gericht op de Fruit Union Suisse. Deze vakbond voor medewerkers in de fruitteelt gebruikt een rode appel met een wit kruis erop dat de Zwitserse vlag moet voorstellen. De organisatie bestaat al meer dan honderd jaar en vreest nu dat Apple hun logo afpakt.

Critici suggereren dat Apple gewoon wil laten zien dat ze alles kunnen bezitten, zelfs de natuur zelf. Misschien droomt het ervan dat elke hap uit een appel voortaan geassocieerd zal worden met hun merk. Stel je voor dat je een sappige appel eet en meteen aan de nieuwste iPhone denkt. Het lijkt een beetje vergezocht, maar met Apple weet je het maar nooit.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Apple dergelijke verzoeken heeft gedaan. Eerder hebben ze al succes gehad in landen als Japan, Turkije, Israël en Armenië. Het lijkt erop dat Apple zijn gewicht in de strijd gooit en overheden probeert te intimideren om te krijgen wat ze willen. Maar laten we eerlijk zijn, het is een beetje belachelijk om te denken dat ze het alleenrecht kunnen hebben op een afbeelding van een appel.

De Fruit Union Suisse, een Zwitserse organisatie die het symbool van een rode appel zonder hap gebruikt, is logischerwijs niet blij met de eisen van Apple. Ze hebben hun logo al meer dan honderd jaar en nu moeten ze misschien veranderingen aanbrengen vanwege de grillen van dit techbedrijf. Het lijkt erop dat Apple zelfs geen genade heeft voor nationale symbolen.

Het is een verwarrende tijd waarin we leven, waarin bedrijven proberen alledaagse dingen te claimen als hun eigen intellectueel eigendom. Laten we hopen dat deze trend niet doorzet en dat we in de toekomst gewoon van een appel kunnen genieten zonder bang te hoeven zijn voor juridische repercussies. Want een appel valt niet ver van de boom.