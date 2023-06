Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 nieuwe functies voor je Apple Watch die je nog niet eerder zag

Als er één ding duidelijk is geworden tijdens de keynote tijdens WWDC23, is het wel dat watchOS flink op de schop gaat. Je kunt flink wat nieuwe functies verwachten op je Apple Watch. Wij zetten er vijf op een rij die je nog niet voorbij hebt zien komen.

De Apple Watch is een van de populairste producten van de iPhone-maker, en dat is logisch. Het is namelijk niet alleen een ontzettend handige wearable waarmee je bijvoorbeeld makkelijk kunt betalen, maar het houdt ook je gezondheid goed in de gaten. Met deze vijf nieuwe functies in watchOS wordt de smartwatch nog beter.

De nieuwe functies die naar je Apple Watch komen

watchOS 10 krijgt de grootste update sinds jaren, en er is zoveel nieuws dat Apple niet alles tijdens de keynote kon aankondigen. Daarom zetten we hier vijf handige functies op een rij die je nog niet eerder hebt gezien. Hier komen ze.

#1 Apple Pay nu in te stellen via de Apple Watch zelf

Apple Pay is een van de handigste functies op de Apple Watch. Hiermee kun je betalen door je smartwatch bij een pinapparaat te houden. Het werkt eigenlijk precies hetzelfde als contactloos betalen via een bankpas.

Maar als de functie zo handig is, waarom is het activeren van Apple Pay dan zo omslachtig? Dat moet nu nog via de iPhone, maar dat gaat veranderen. Met de komst van watchOS 10 kun je dit ook gewoon op de Apple Watch zelf doen.

#2 Aanpassingen voor tijdens het werk.

De Apple Watch is ook de ideale gadget voor tijdens het werk. Het heeft een aantal functies die je daarbij helpen. Het heeft handsfree communicatiemogelijkheden om onderweg te reageren op meldingen. Daarnaast zijn er aanpassingen aan valdetectie om werknemers op het werkterrein te beschermen.

Ook wordt het makkelijker om andere mobiele apparaten eenvoudig te beheren via je Apple Watch.

#3 FaceTime

De Apple Watch gaat nu nog betere FaceTime-functies ondersteunen. Zo wordt het straks mogelijk om opgenomen videoberichten terug te kijken op het scherm van de smartwatch.

Groepsgesprekken kun je voortaan via het horloge voeren. De grote vraag is echter wanneer de smartwatch een camera krijgt en we helemaal kunnen FaceTimen via het apparaat.

#4 Automatische nachtmodus voor de Apple Watch Ultra

Heb je een Apple Watch Ultra? Dan krijg je er een heel handige functie bij. Dit model heeft de speciale wijzerplaat Wayfinder, die jou informatie geeft zoals locatie, hoogte en coördinaten.

Nu is het mogelijk om deze handmatig van dag- naar nachtmodus te zetten, maar dat kan nu ook gewoon automatisch.

#5 Geoptimaliseerd opladen komt naar meerdere modellen

Een van de interessante features van watchOS 9 was het geoptimaliseerd opladen van de Apple Watch Ultra. Met watchOS 10 komt deze functie ook naar de andere modellen.

Deze feature ken je wellicht al van de iPhone en de AirPods. Jouw wearable leert hoe jij hem gebruikt en stemt daar het opladen op af. Door dit te doen gaat de batterijconditie minder snel achteruit en heb jij langer plezier van je smartwatch.