Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Vision Pro: dit is de AR/VR-bril van Apple

Apple heeft vandaag voor het eerst haar AR/VR’bril laten zien. Maak kennis met de Apple Vision Pro, het apparaat dat werk en entertainment compleet gaat veranderen.

Daar is ie dan, de Apple Vision Pro. De AR/VR bril van het bedrijf. Je bestuurt ‘m met je handen, ogen en stem. Zo gebruik je jouw apps overal, zonder dat je afhankelijk bent van een scherm in de buurt. Je kijkt naar je content met spatial audio. Zo krijg je een heel nieuwe ervaring.

Dit is de Apple Vision Pro

Als je Apple Vision voor het eerst opzet voelt het of alle apps in je kamer aanwezig zijn. Het geeft zelfs schaduwen van apps weer. Het is makkelijk om apps te vergroten of te verkleinen. Je plaatst ze waar je maar wil in je gezichtsveld door middel van je handen die in de gaten worden gehouden door de camera in de Apple Vision Pro.

Je kiest er makkelijk voor om de omgeving te veranderen en naar VR te gaan. Zo heb je een prachtig landschap om je heen als je jezelf wil focussen.

Als iemand in de buurt is, laat de Apple Vision Pro diegene automatisch je ogen zien. Dit heet EyeSight. Zo ben je ondanks dat je de bril op hebt, niet afwezig voor diegene.

Apps of tv zoals je maar wil

Apple Vision Pro geeft de apps weer zoals je wil. Wil je meerdere schermen open? Dat kan prima. Verschillende apps tegelijkertijd zien? Geen probleem. Daarnaast werkt het ook prima samen met je Magic Keyboard.

Ook je Mac-scherm haal je gewoon naar de Vision Pro. Het is dus niet alleen leuk, maar je kunt ook nog functioneel werken. Het is daarmee ideaal op kantoor of om juist op afstand te werken.

De eerste 3D-camera van Apple

Op Apple Vision Pro zien jouw foto’s er levendig uit. In- en uitzoomen gaat heel makkelijk. Ook panorama’s die je hebt genomen met je iPhone zien er bijzonder uit op het apparaat.

Bovendien is Apple Vision Pro de eerste 3D camera. Zo krijgt video een compleet nieuwe ervaring en reis je terug naar speciale momenten. Maak je een video van je kind met de Apple Vision Pro, dan kun je deze altijd in 3D terugkijken. Hiervoor druk je op een speciale knop bovenop je bril.

Film wordt een compleet nieuwe ervaring

De Apple Vision Pro geeft je ook een nieuwe filmervaring. Je past het scherm precies aan zoals je wil. Je zit middenin een film. Met spatial audio ben je er binnenin. Het is zelfs mogelijk om 3D-films te bekijken met de bril. Je bevindt je er echt binnenin. Ook is het ideaal om te gamen. Je past zelf je scherm aan, precies zoals je wil.

Disney

Voor de ideale filmervaring werkt Apple samen met Disney. Daarom is Disney+ meteen beschikbaar op de Apple Vision Pro. Zo zie je sport op meerdere schermen en ben je zelf in de Star Wars-wereld.

Design

Het is natuurlijk allemaal prachtig, maar het moet ook makkelijk te dragen zijn. Je wil niet met een flink gewicht op je hoofd zitten, zodat het oncomfortabel wordt. Het glas is gepolijst en zit in een lichtgewicht frame. Ook is er een Digital Crown, die je kent van de Apple Watch, om ‘m makkelijk te besturen. Alle onderdelen worden koel gehouden door het speciale ontwerp.

Om de ideale pasvorm te creëren heeft Apple duizenden hoofden bestudeerd. Zo moet die iedereen ideaal passen. Aan de zijkant is de strakheid makkelijk aan te passen. Met een simpel mechanisme zet je ‘m vast zodat die ook tijdens beweging goed blijft zitten.

De batterij van het apparaat zit los aan een snoer zodat je ‘m niet op je hoofd te dragen. Je steekt ‘m gewoon in de zak. Op een volle lading gaat de batterij twee uur mee.

Specs

De Apple Vision Pro heeft Micro OLED’s. In totaal zitten er 23 miljoen pixels in zodat je alles haarscherp ziet. Dit biedt jouw 4K resolutie. Zelfs teksten zijn haarscherp, zodat je er ook prima mee leest.

Aan de buitenkant zit een OLED-scherm, zodat andere mensen in de kamer jouw ogen kunnen zien. Zo komt het echt geloofwaardig over. Om dit te doen maakt de Apple Vision Pro een goede meting van je gezicht. Bovendien is het daarmee ook mogelijk om met mensen digitaal te praten in de bril.

De headset heeft een compleet nieuw audiosysteem. Spatial audio heb je om je heen zodat je alles echt beleeft. Om dit te meten maakt het gebruik van allerlei sensoren en camera’s.

In de Apple Vision Pro zit de R1-chip. Deze is speciaal ontwikkeld om al de sensoren goed te laten werken. Dit doet die in samenwerking met de M2-chip die je kent uit de MacBooks. Hierdoor is de bril enorm krachtig.

VisionOS

De Apple Vision Pro werkt op visionOS. Het eerste besturingssysteem van Apple voor AR/VR. iPad en iPhone-apps zijn ook beschikbaar voor visionOS. Zo zijn er meteen veel apps beschikbaar. Zo draai je verschillende programma’s gewoon naast elkaar.

Ook is er een speciale App Store voor visionOS. Je ziet daarop de apps die jouw een speciale ervaring geven.

Optic ID op de Apple Vision Pro

Je opent de Apple Vision Pro gewoon met je ogen. Het is een irisscan zodat al jouw informatie in de bril perfect veilig is opgeslagen. Ook zorgt de privacy-functie ervoor dat apps jouw omgeving niet in de gaten kunnen houden.

Prijs en releasedatum Apple Vision Pro

Apple heeft ruim 5.000 patenten gebruikt voor de Vision Pro. Het is de combinatie van entertainment en functionaliteit. Het apparaat kost je wel een flinke duit. 3.499 dollar om precies te zijn. In Nederland is die door belastingen nog duurder. Het apparaat moet begin volgend jaar verschijnen.