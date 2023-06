Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Vision Pro versus Meta Quest 3: wat zijn de verschillen?

Apple heeft afgelopen maandag de Apple Vision Pro gepresenteerd. Dit nieuwe pronkstuk is indrukwekkend, maar ook peperduur. Maar hoe verhoudt hij zich ten opzichte van de Quest 3 van Meta? Dit is wat we tot nu toe weten.

In de eerste plaats moeten we stellen dat we danig onder de indruk zijn van de Apple Vision Pro. Met je handen, ogen en stem heb jij de controle over de VR/AR-headset. Je apps zijn nu toegankelijk waar je ook bent, zonder dat je een scherm in de buurt nodig hebt. Je kunt je content bekijken met behulp van spatial audio, waardoor je een compleet nieuwe ervaring krijgt.

Apple Vision Pro is flink duurder dan de Meta Quest 3

Het eerste grote verschil tussen de twee headsets is meteen duidelijk. De Vision is namelijk zeven keer zo duur als de Quest 3. Voor de eerste moet je 3.499 dollar ophoesten (dus in Nederland waarschijnlijk 4.000 euro). De Quest 3 gaat 569,99 euro kosten.

De Vision Pro sluit perfect aan bij bestaande ontwerpen van Apple. De constructie lijkt op een gebogen iPhone die je op je gezicht zet. Daarnaast combineert het elementen van de Apple Watch.

Het apparaat van Apple is uitgerust met allerlei camera’s en sensoren die niet alleen de passthrough-functionaliteit voor augmented reality mogelijk maken, maar ook een stap verder gaan met een extern scherm dat de ogen en uitdrukkingen van de drager van binnenuit laat zien. Dat is iets wat we nog niet eerder hebben gezien bij eerdere VR- en AR-headsets, zoals de Meta Quest 2, Pro en later dit jaar de 3.

Ondertussen wordt beweerd dat de Quest 3 maar liefst 40 procent dunner is dan zijn voorganger, de Quest 2. Toch lijkt het nog steeds een wat grotere, robuustere brok plastic te zijn in vergelijking met het strak vormgegeven metalen-en-glazen ontwerp van de Apple Vision Pro.

De Quest 3 is uitgerust met externe camera’s en een dieptesensor, waardoor volledige augmented reality passthrough mogelijk is. Helaas ontbreekt een extern scherm om je gezicht te tonen tijdens het dragen van de headset. De Quest 2 heeft sowieso helemaal geen passthrough en is daardoor niet in staat om mixed reality te creëren.

Extreem hoge resolutie

De dubbele interne displays van de Apple Vision Pro hebben een beeldresolutie die hoger is dan 4K voor elk oog. Dat is absurd scherp. Hoewel we nog geen officiële specificaties hebben, stelt Apple dat de schermen gezamenlijk meer dan 23 miljoen pixels bevatten. En dat is verdraaid prettig voor je ogen, zeker als je snel misselijk wordt van VR.

Hoe scherp de displays van de Quest 3 worden weten we nog niet, maar Meta beweert dat het scherper is dan het beeld van 1.832 x 1.920 pixels die de Quest 2 biedt. De Quest 2 komt sowieso niet in de buurt van een 4K-resolutie per oog. Een hands-on van Bloomberg stelt dat de Quest 3 in de praktijk niet heel veel scherper lijkt dan de Quest 2.

Gaat de Meta Quest 3 winnen op het gebied van batterijduur?

De Vision Pro heeft geen ingebouwde batterij en in plaats daarvan krijg je een externe batterij die volgens Apple ongeveer twee uur gebruiksduur biedt. Deze past in je zak of kan je naast je leggen als je zit. Je kunt ook gebruikmaken van een stekker zodat je de headset kunt blijven gebruiken.

Hoelang de Quest 3 het uithoudt is vooralsnog een raadsel, maar de Quest 2 kan je drie uur gebruiken op een volle lading. Daarnaast is er een speciale Elite Strap beschikbaar die de duur verdubbelt met een extra batterij. Meta heeft nog niet vrijgegeven hoe de Quest 3 op dat gebied presteert.

Is de Apple Vision Pro of de Meta Quest 3 de grootste krachtpatser?

Het verschil tussen de Apple Vision Pro en de Meta Quest 3 is grotendeels een vergelijking van een krachtige computer met een krachtige smartphone. En dit is dan ook bepalend voor hoe meeslepend apps en games er uit gaan zien.

Apple maakt gebruik van de M2-processor uit recente Macs om de Vision Pro aan te drijven. Dit combineert het bedrijf met de nieuwe R1-chip die de gegevens van de camera’s en sensoren aanpakt.

De Meta Quest 3 heeft volgens geruchten de Snapdragon Qualcomm XR2-chip, die speciaal is ontworpen voor dit soort apparaten. Deze is echter gebaseerd op smartphonechips. Meta zegt dat je tweemaal de grafische prestaties krijgt in vergelijking met de Quest 2, maar het zal waarschijnlijk niet kunnen tippen aan de Vision Pro.

Welke headset is beter voor gamers?

De Apple Vision Pro wordt in eerste instantie op de markt gebracht voor productiviteit en als een entertainmentapparaat. Gamen is, zoals het er nu naar uitziet, secundair. Het draait natuurlijk wel Apple Arcade-games en waarschijnlijk zijn er ondertussen ook nieuwe VR- en AR-games in ontwikkeling. Welke dat worden, is nog even afwachten.

Het Meta Quest-platform heeft wel al een overvloed aan fantastische VR-games, zoals Beat Saber, Resident Evil 4, Pistol Whip en Superhot VR. Deze games gaan dan ook nog beter draaien op de Quest 3. Meta heeft daarnaast ook gehint naar de ontwikkeling van AR-games.

Al met al zijn het twee indrukwekkende headsets, maar het verschil in prijs is aanzienlijk. We kunnen er dan ook vanuit gaan dat de doelgroep voor de Vision volgend jaar bijzonder niche is. Zodra we de twee indrukwekkende VR/AR-headsets kunnen testen, laten we je dat natuurlijk weten.

