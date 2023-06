Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom een goedkopere Vision Pro bijzonder lastig gaat worden

De Apple Vision Pro heeft menig tech-journalist weggeblazen door alle mogelijkheden die de gadget biedt. Toch is er een groot nadeel: de prijs. Een goedkopere headset lijkt er echter niet zomaar in te zitten, en dit is waarom.

Tijdens de WWDC23-keynote had Tim Cook nog één ding te onthullen: de Apple Vision Pro. De headset biedt een geheel nieuwe ervaring op zowel het gebied van entertainment als werk.

Dit is de Apple Vision Pro

Tijdens WWDC23 wilde Apple vooral de ervaring demonstreren en liet daarom niet veel los over de specificaties. Wat we wel weten is dat de Apple Vision Pro twaalf camera’s, vijf verschillende sensoren en zes microfoons heeft. Aan de binnenkant van de bril bevinden zich twee speakers, waardoor je ruimtelijk geluid kunt ervaren.

Wat meteen opvalt, zijn de micro-OLED-panelen met een verversingssnelheid van 90Hz en 23 miljoen pixels. Hierdoor biedt de Apple Vision Pro per oog een betere beeldkwaliteit dan een 4K-televisie.

Om alles soepel te laten draaien, heeft Apple de M2-chip aan de binnenkant geïntegreerd. Je kent deze chip waarschijnlijk al van de Mac. Daarnaast is er ook de nieuwe R1-chip die speciaal is ontwikkeld voor de Vision Pro. Deze chip zorgt ervoor dat alles wat de camera vastlegt direct en vloeiend naar de bril wordt gestuurd.

Dit alles is verwerkt in een aluminium frame met een voorkant van gelaagd glas. Ook de hoofdband, waarmee je de bril op zijn plaats houdt, is gemaakt van hoogwaardig materiaal.

Dit alles heeft echter wel een prijskaartje van 3.499 dollar. Dit is natuurlijk geen bedrag dat je zomaar neerlegt. De exacte productiekosten van de Apple Vision Pro zijn niet bekend, en experts noemen verschillende bedragen. Iemand heeft berekend dat de kosten van de bril ongeveer 1.509 dollar bedragen.

Hoe kan de bril goedkoper worden?

Het is dus een aanzienlijk bedrag en het lijkt erop dat het geen massaproduct zal worden. Als Apple visionOS echt populair wil maken, zal er iets aan de prijs moeten gebeuren. Er moet dus een goedkoper model van de Apple Vision Pro worden ontwikkeld.

Er zijn al geruime tijd geruchten dat Apple bezig is met de ontwikkeling van een goedkopere versie. Maar bij een goedkoper model betekent dit dat het bedrijf concessies moet doen aan de kwaliteit. Er zal dus gekozen moeten worden voor kwalitatief mindere hardware en materialen. De grote vraag is dan ook of een goedkoper model daadwerkelijk de ervaring van de huidige Apple Vision Pro kan evenaren.

Volgens Mark Gurman, een journalist van Bloomberg, kan Apple ervoor kiezen om een eenvoudigere hoofdband zonder speakers te gebruiken, wat betekent dat gebruikers AirPods of andere oortjes moeten gebruiken. Daarnaast noemt hij als mogelijke opties een oudere en goedkopere chip in plaats van de M2-chip, of goedkopere schermen.

De Apple Vision Pro.

De toekomst van een goedkopere Apple Vision Pro

De goedkopere versie van de Apple Vision Pro wordt verwacht tegen eind 2025, dus meer dan een jaar na de introductie van het huidige model. Het is mogelijk dat Apple tegen die tijd een vernieuwd Pro-model op de markt brengt, waardoor veel van de huidige technologieën kunnen worden toegepast in een goedkopere versie.

En dan misschien wel de belangrijkste vraag: wat moet de prijs zijn van een goedkopere versie? Er zal aanzienlijk wat van de prijs af moeten om de headset toegankelijk te maken voor een breder publiek. Reken op minstens 1000 dollar minder, wat een grote stap is. Hoe dan ook zal het een flinke uitdaging worden voor Apple, dat de lat voor zichzelf erg hoog heeft gelegd.