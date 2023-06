Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Zo veel kost het Apple om de Vision Pro te maken

De Apple Vision Pro zorgde voor de meeste sensatie tijdens de keynote van WWDC23. Wat ook indruk maakte, was de hoge prijs. Maar is die prijs werkelijk zo hoog en hoeveel verdient Apple er eigenlijk aan?

Iedereen wist al vooraf dat de Vision Pro gepresenteerd zou worden door Apple, maar het uiterlijk en de specificaties waren nog een groot geheim. Beide hebben echter flinke indruk weten te maken op de techwereld, omdat de mogelijkheden met het apparaat eindeloos lijken.

Het prijskaartje van de Apple Vision Pro

Zullen we in de toekomst allemaal de Apple Vision Pro hebben? In ieder geval niet in de nabije toekomst, vanwege het hoge prijskaartje van de AR/VR-bril. Hij heeft een lanceringsprijs gekregen van 3.499 dollar. In ons land zal deze waarschijnlijk nog duurder zijn vanwege belastingen. Reken maar op een prijs boven de 4.000 euro.

Heb je al een bril? Dan moet je nog meer betalen om je Apple Vision Pro goed te kunnen gebruiken. Hiervoor heb je speciale lenzen van Zeiss nodig die in het apparaat passen. Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman zullen deze tussen de 300 en 600 dollar kosten.

Natuurlijk krijg je voor de prijs wel het beste wat momenteel op de markt verkrijgbaar is qua VR/AR-headsets. De bril bevat onder andere een micro-OLED-scherm met 23 miljoen pixels, 6 microfoons, twaalf camera’s, de Apple M2-chip en de R1-chip. Dat is allemaal niet goedkoop om te maken, maar hoeveel kost dat precies?

De kosten voor het bedrijf

Tech-lekker en Twitteraar Tech_Reve heeft kort onderzoek gedaan naar de onderdelen die door Apple worden gebruikt voor de Vision Pro. In totaal komt de prijs uit op 1.509 dollar.

Het onderdeel dat het meeste kost, is het scherm van Sony met een waarde van 700 dollar. Daarna volgen de assemblagekosten van de bril (130 dollar) en de M2-chip (120 dollar). In zijn lijstje heeft hij alle onderdelen gespecificeerd. Houd er echter rekening mee dat je Chinees moet kunnen spreken om alles echt te begrijpen.

Natuurlijk betekent dit niet dat Apple op elk model 1.990 euro winst maakt. Kosten voor de marketing en ontwikkeling van de Vision Pro zijn hier niet in meegenomen.