Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple TV geeft je op deze manier makkelijker toegang tot Amerikaanse content

Apple brengt binnenkort de ideale functie naar de Apple TV: ingebouwde VPN-ondersteuning. Hierdoor krijg je gemakkelijker toegang tot series en films die niet beschikbaar zijn in Nederland.

VPN is een handige functie op een computer, waarmee je veilig kunt internetten en content uit andere landen kunt bekijken. Nu brengt Apple deze functie naar de televisie.

VPN op je Apple TV

Hoewel het al mogelijk is om VPN naar je televisie te brengen, is het niet erg eenvoudig. Je moet je VPN-instellingen aanpassen om via de modem te lopen. Apple lost dit probleem nu op door VPN direct op de Apple TV mogelijk te maken, waardoor je allerlei internationale content kunt streamen naar je televisie.

Apple biedt ingebouwde ondersteuning voor de Apple TV, waardoor VPN-providers hun eigen app in de App Store kunnen aanbieden. VPN werkt dan net zoals op je telefoon. Open de app van je provider en selecteer de gewenste locatie.

Apple biedt deze mogelijkheid, maar het is aan de VPN-providers om een app te ontwikkelen voor de Apple TV, zodat je van deze verbinding gebruik kunt maken.

Het grote voordeel

De komst van VPN-ondersteuning naar de Apple TV heeft een groot voordeel: je hebt veel meer mogelijkheden om te streamen. Hierdoor krijg je een breder aanbod op Netflix, Amazon Prime Video en Disney+, omdat je ook in de catalogi van andere landen kunt kijken.

🤓 Wat is VPN? Een VPN (Virtual Private Network) is een beveiligde verbinding die je online privacy beschermt. Het versleutelt je internetverkeer en verbergt je IP-adres, zodat anderen niet kunnen zien wat je doet. Het stelt je ook in staat om veilig verbinding te maken met internet vanaf verschillende locaties over de hele wereld

Maar VPN biedt nog veel meer mogelijkheden. Je hebt bijvoorbeeld toegang tot gratis streamingdiensten die niet beschikbaar zijn in Nederland, zoals FreeVee, Tubi en Sling Freestream. Meer informatie hierover vind je in dit artikel.

Nog meer nieuws voor Apple TV in tvOS 17

Ingebouwde VPN-ondersteuning is niet de enige nieuwe functie die naar tvOS 17 komt. Apple heeft nog veel meer aangekondigd. Zo zal het apparaat Dolby Vision 8.1 ondersteunen en kun je ook FaceTimen via je tv.

Als je de nieuwe generatie HomePods gebruikt als speakers voor je televisie, heeft Apple een handige functie in tvOS 17 ingebouwd die een veelvoorkomend probleem oplost. Met de nieuwe software verbetert de theater audio-modus de verstaanbaarheid van spraak in films en series.

Dit is erg prettig, omdat achtergrondmuziek en -geluiden tegenwoordig vaak veel luider zijn, waardoor het lastig kan zijn om te horen wat er gezegd wordt.